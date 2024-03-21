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Васильев: в одном матче возможно все. Никто не запрещает нам мечтать

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Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев.
Капитан сборной Эстонии по футболу Константин Васильев. Фото: Madis Veltman

По мнению эстонского полузащитника Константина Васильева, футбольная команда находится в редкой ситуации, ведь до финала чемпионата Европы их отделяет всего две победы.

«Как часто у нас есть возможность находиться в двух победах от большого турнира? Это непростая задача, и это понимают все, кто связан с эстонским футболом. Никто не знает, когда представится следующая такая возможность», - сказал Васильев на пресс-конференции.

Вполне вероятно, что Васильев сегодня не выйдет на поле в стартовом составе, ведь он еще не провел ни одного матча после месячного перерыва из-за травмы.

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