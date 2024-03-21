По мнению эстонского полузащитника Константина Васильева, футбольная команда находится в редкой ситуации, ведь до финала чемпионата Европы их отделяет всего две победы.
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Васильев: в одном матче возможно все. Никто не запрещает нам мечтать
«Как часто у нас есть возможность находиться в двух победах от большого турнира? Это непростая задача, и это понимают все, кто связан с эстонским футболом. Никто не знает, когда представится следующая такая возможность», - сказал Васильев на пресс-конференции.