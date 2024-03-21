Еще один звездный футболист приговорен за изнасилование к солидному тюремному заключению

Бразилец вместе с пятью другими мужчинами изнасиловал девушку в ночном клубе в Италии.

В ноябре 2017 года суд признал футболиста виновным, но все эти семь лет Робиньо находился на родине на свободе.

В феврале прошлого года Италия направила в МИД Бразилии запрос о том, чтобы Робиньо отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме. 21 марта 2024 года Верховный суд Бразилии девятью голосами из 15 постановил, что Робиньо должен отбыть тюремное заключение на родине, сообщает Daily Mirror.

Напомним, что не так давно к 4,5 годам тюрьмы за изнасилование был приговорен еще один знаменитый футболист Дани Алвес.