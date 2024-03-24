Министр Сигне Рийсало: мы как общество должны сделать все, чтобы желанные дети рождались

Министр уточнила, что относится к тем людям, которые считают, что все мужчины и все женщины должны иметь свободу в том, как организовывать свою личную жизнь: «Но ключевой вопрос в том, чтобы все люди, - и мужчины, и женщины - которые хотят иметь детей, но по каким-то причинам откладывают это решение, имели поддержку от нас как от общества, чтобы желанные дети все же родились».

Одним из способов, считает министр, является школьное образование: «Мы должны говорить не только сексуальном здоровье, заболеваниях, передающихся половым путем, и торговле людьми, но также нужно говорить о том, как создавать семьи».

И фокусироваться тут, по мнению Рийсало, нужно не только на создании самой семьи и рождении детей: «Это вопрос более широкого плана: как наша молодежь управляет собой, доверяет себе».

Немаловажным тут является и психическое здоровье, которое должно быть на хорошем уровне. «На этой базе уже можно что-то построить, создать семью и родить детей», - сказала она.

Почему рождаемость в Эстонии так стремительно падает? На этот вопрос будут искать ответ герои и эксперты нового выпуска дискуссионной передачи «Своя правда», который выйдет в эфир в понедельник, 25 марта, в 20:30 на канале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.