Эстонская спортсменка Нина Петрыкина в четверг пробилась в произвольную программу на проходящем в Канаде чемпионате мира по фигурному катанию, пишет RusERR. В короткой программе она заняла седьмое место.
Фигуристка Нина Петрыкина прошла в произвольную программу на ЧМ по фигурному катанию
19-летняя уроженка Таллинна, которая в декабре перенесла перелом ноги, за свою короткую программу получила оценку в 66,23 балла, что лишь на балл с небольшим хуже ее личного рекорда.
Малую золотую медаль завоевала Луна Хендрикс из Бельгии (76,98), второй стала американка Изабо Левито (73,73), третьей - представительница Кореи Ли Хэ Ин (73,55).
Еще одна представительница Эстонии, дебютировавшая на чемпионате мира 19-летняя Натали Лангербаур заработала 53,81 балла и заняла 24-е место, последней участницей пробившись в произвольную программу.