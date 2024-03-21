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Введение налога на лимонад дорого обойдется государству

Кадри Таммепуу
, журналист
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Одного только налога на лимонад и снижения содержания сахара в напитках будет недостаточно, чтобы остановить ожирение, но налог на газировку теперь включен в повестку дня, чтобы собрать дополнительные деньги в казну.
Одного только налога на лимонад и снижения содержания сахара в напитках будет недостаточно, чтобы остановить ожирение, но налог на газировку теперь включен в повестку дня, чтобы собрать дополнительные деньги в казну. Фото: Madis Veltman

Введение налога на лимонад обойдется государству в пять миллионов евро. По мнению Министерства социальных дел, налог на газировку окажет благотворное влияние на здоровье, но это произойдет не сразу, и нет точной связи между налогом и ожирением, только косвенные модели и прогнозы.

Проект налога на сахар обсуждался вчера в Министерстве социальных дел. На встрече присутствовали производители продуктов питания, медицинские эксперты и чиновники.

«Эта встреча нужна была для того, чтобы они могли заявить, что привлекли все стороны, потому что последствия этого налога не обсуждались с нами до того, как проект был подготовлен», - сказала Сирье Потисепп, глава Эстонского союза пищевой промышленности.

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