Введение налога на лимонад обойдется государству в пять миллионов евро. По мнению Министерства социальных дел, налог на газировку окажет благотворное влияние на здоровье, но это произойдет не сразу, и нет точной связи между налогом и ожирением, только косвенные модели и прогнозы.
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Введение налога на лимонад дорого обойдется государству
Проект налога на сахар обсуждался вчера в Министерстве социальных дел. На встрече присутствовали производители продуктов питания, медицинские эксперты и чиновники.