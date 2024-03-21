Польские СМИ: эстонский футбол буксует на месте, трибуны пусты, капитану 39 лет

Сегодня вечером в Варшаве пройдет матч плей-офф, победитель которого выйдет в основной финал. Чтобы выйти в финал чемпионата Европы, необходимо победить двух соперников.

Нет никаких сомнений: Польша является фаворитом не только сегодняшнего матча, но и всего мини-турнира. Польские СМИ в последние недели говорят об Эстонии с разных точек зрения. Некоторые пытаются найти аспекты, где мы могли бы удивить. Однако находятся и достаточно снобские статьи.

Например, Przegląd Sportowy, пожалуй, самый крупный спортивный канал в стране, озаглавил один из своих материалов так: «Эстония развивается, футбол буксует. Трибуны пусты, а капитану 39 лет».

В статье отмечается, что наш представительский стадион в Лиллекюла, вмещающий 15 000 зрителей, по польским меркам небольшой.

Кроме того, отмечается: «Среднее количество зрителей на матчах чемпионата не превышает 400 человек. Это реальность эстонского футбола».

Также приводятся идеи и руководителя Эстонского футбольного союза Айвара Похлака.

«Как заявил президент федерации, по структурному уровню организации футбола Эстония находится в прошлом веке. А один журналист винит Советский Союз», - написано на портале.

Автор статьи Адам Павлюкевич размышляет, что мы могли бы изменить название страны на Э-стонию. Это отсылка не только к тому, что интернет в Эстонии распространен повсеместно, но и к другим достижениям страны.

«В 2005 году Эстония первой ввела электронные выборы. По данным Wall Street Journal, в этой стране больше всего стартапов на душу населения. Если вы когда-либо слышали о Skype или Bolt, то их создали эстонские компании и программисты».

Однако среди прочего также указывается и то, что капитану сборной Эстонии по футболу Константину Васильеву, долгое время блестяще выступавшему в Польше, летом исполнится 40 лет.