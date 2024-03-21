Завершившаяся в России избирательная кампания вызвала мало интереса на Западе, поскольку ее результаты были заранее предопределены: в «триумфе» Путина никто из политологов не сомневался и приняли его как данность, пишет публицист Андрей Кузичкин.
Андрей Кузичкин ⟩ Итоги «выборов» Путина: тотальная фальсификация в России и «праздник непослушания» за рубежом
Однако интерес, безусловно, представляют масштабы и механизмы фальсификации прошедших «выборов». Масштаб позволяет оценить степень цинизма российской власти и адекватность самого Путина. Изучение механизмов подтасовок поможет Западу вводить адресные блокирующие санкции против избирательной системы России и дискредитировать «победу» Путина среди геополитических союзников Москвы.
Аномалии российских выборов
Анализ электоральной статистики, которой я занимаюсь более 20 лет, показывает, что на выборах любого уровня в России уже много лет практикуются манипуляции для гарантии победы кандидата, поддержанного федеральной или местными властями. Речь идет о таких приемах как вброс бюллетеней, внесение искаженных данных в протоколы, принуждение к выборам и контроль за тем, за кого именно голосуют избиратели. То есть полной тайны голосования в России нет. Но обычно в случае президентских выборов власти стараются проводить их более честно, чтобы не бросить тень сомнений на легитимность победителя. Так было почти всегда. Но не в этот раз. В 2024 году все приличия в России были отброшены, а вероломство и цинизм власти, организовавшей масштабные фальсификации в пользу Путина, перешли все границы допустимого.
На ютуб-канале Aru TV еще в феврале я прогнозировал, что явка на «выборах» Путина составит 75%, а сам Путин получит более 80% голосов. В этих оценках я исходил из того, что выборы продлятся три дня и это позволит мобилизовать больше избирателей, чем в 2018 году, когда голосование проходило в один день и явка составила 67%. И, конечно, Путин должен гарантированно получить больше голосов, чем шесть лет назад, когда его результат составил 77%. И вот итог: по официальным данным Центральной избирательной комиссии, явка составила 77%, а Путин получил 87% или 87 млн голосов избирателей. И явка, и результат оказались ровно на 10% больше, чем в 2018 году. То есть власть даже не стала хитрить и придумывать сложные схемы манипуляций: просто к прежним цифрам прибавили по 10% и скомандовали регионам выйти на эти контрольные показатели.
На сегодня уже много информации, как повышали результат Путина: в ночь с пятницы на субботу и с субботы на пятницу в урны для голосования вбрасывали пачки бюллетеней. Недавно появилось видео с одного из участков в Петербурге, где ночью член избирательной комиссии, прячась от камеры наблюдения, на коленях ползет к урне с толстой пачкой бюллетеней и начинает их скидывать в ящик для голосования. А дежурный полицейский отворачивается, делая вид, что ничего не замечает. Но бедная женщина не знала, что на участке не одна, а несколько камер стриминговой трансляции. Как говорят русские: и смешно, и грешно!
Очень эффективно в качестве инструмента принуждения сработала система дистанционного электронного голосования. Ее применили именно в «колеблющихся регионах», где шесть лет назад результаты у Путина были нестабильными. Эта система находится под полным контролем российских спецслужб. Работодатели силой принуждали избирателей регистрироваться на голосование онлайн и обещали проконтролировать каждый голос. В результате явка на электронном голосовании составила 94%, и Путин получил электронным путем более 90% голосов даже в тех регионах, где оффлайн его результат был ниже 80%. Например, в Москве.
Кроме того, в процессе подсчета очень много недействительных бюллетеней учитывалось за Путина. Установлены также многочисленные факты, когда данные о числе голосов за кандидата Даванкова в протоколе участковой избирательной комиссии и в базе Центральной избирательной комиссии не совпадали. Например, в протоколе с участка у Даванкова было 115 голосов, а по данным ЦИК - 15, или на другом участке Даванков получал 360 голосов, а по данным ЦИК - 60. Вероятно, администраторы системы регистрации протоколов, чтобы не запутаться, просто минусовали круглое число голосов и переносили их в протоколы за Путина.
Но простой математический анализ позволил установить, что окончательный результат Путина насквозь фальшивый. Существуют четкие алгоритмы выявления фальсификаций, подтвержденные статистическими данными по сотням избирательных кампаний. Например, в ходе подсчета голосов результат кандидатов постоянно колеблется в интервале 10% и больше. У Путина особый случай. При подсчете голосов с 5% участков Путин сразу получил 87,8%. И потом эта цифра менялась только на десятые доли процента: 87,67%, 87,51% и т.д. А по итогам получилось 87,28%. Вероятность такого «ровного» результата – 1:100 000.
А вот с явкой возникли проблемы: этот показатель всегда сложнее для манипуляций, потому что требуется кропотливая работа со списками избирателей: нужно заполнить каждую строчку за избирателя, который не пришел на выборы, и вместо него вбросить бюллетень. Поэтому в тех регионах, где высок уровень манипуляций, бюллетени просто вбрасывались пачками без изменений в списках, и явка значительно выросла - на 15-20%.
Но были и такие территории, где явка за шесть лет практически не изменилась. Это участки в военных частях, где при явке в 99% Путин получил 99% голосов. Здесь просто менять уже нечего. Или регионы с традиционно низкой электоральной активностью и невысоким уровнем манипуляций. Например, моя родная Томская область. Явка на президентских выборах в 2018 году в Томской области составила 59%, а 2024 году - 60%. При этом в областном центре - Томске явка оказалась ниже 50%, а на нескольких участках - в студенческих общежитиях Путин получил менее 50%, Даванков в Томске занял прочное второе место, а на двух городских участках число испорченных бюллетеней превысило 30%. Путин получил в Томской области 80% голосов, но в целом более половины избирателей региона не участвовали в выборах или проголосовали против Путина. Но таких регионов по всей России было мало, в остальных результаты были тотально сфальсифицированы.
Подводя итоги: детальный математический анализ результатов голосования в России показал, что из 87 млн голосов, полученных Путиным по официальной версии, за него было вброшено минимум 22 млн голосов.
Был ли Путин доволен полученным результатом? Скорее да, чем нет. Он получил максимум возможного. Дело в том, что, согласно закону, оставшиеся три кандидата должны были набрать минимум по 3% голосов, чтобы выдвинувшие их партии могли получить по результатам выборов примерно по 500 млн рублей (пять млн евро) из расчета: 152 рубля или 1,52 евро за голос. А Путин явно обещал поощрить своих спойлеров за счет государства. Так что 9% голосов минимум уходили в копилку кандидатов. И несколько процентов - страховой фонд в случае массовой порчи бюллетеней.
Кстати, много обсуждаются инциденты на избирательных участках, когда в урны для голосования наливали зеленку или даже пытались поджечь бюллетени. Это стало прецедентом, раньше такого не случалось. Но, скорее, это были организованные провокации для придания драматизма избирательной кампании. По всей России зафиксировано около 150 таких происшествий, задержано около 200 человек. Половина из них признались, что действовали по указанию телефонных мошенников, обещавших деньги или угрожавших жизни. Но «зелёные бюллетени» тоже посчитали, и на результаты голосования эти эксцессы не повлияли,
Полдень против Путина
Лидеры российской эмиграции накануне выборов призвали своих сторонников по всему миру прийти на избирательные участки в полдень 17 марта, чтобы продемонстрировать солидарность с Алексеем Навальным, который инициировал эту акцию незадолго до своей гибели. И акция прошла как в России, так и за рубежом. В адрес организаторов было много критики со стороны радикально настроенных оппозиционеров, посчитавших, что проведение такого мероприятия позволило повысить явку избирателей. Хочу сказать: ЭТО ПОЛНАЯ ЧЕПУХА!
Участники акции могли прийти в разные дни, никто бы их и не заметил. Могли бы остаться дома и от бессильной злобы плеваться в телевизор. Но длинные очереди на избирательные участки в полдень 17 марта показали, что российская оппозиция жива, действует, а люди получили возможность проявить свою солидарность и хоть ненадолго побыть вместе с единомышленниками. Вряд ли в этой акции участвовало более одного млн человек. Из 87 млн голосов, нарисованных Путину, это 1,1%. Но картинка была красивая и Кремль взбесила. Поэтому прокуратура Москвы еще накануне пугала всех уголовным преследованием за участие в акции.
Также нужно понимать, что мероприятие позволило консолидировать российскую эмиграцию за рубежом. Результаты голосования оказались сенсационными. Конечно, российский МИД сделал хорошую мину при плохой игре и устами Маши Захаровой сообщил о «невероятной» явке на зарубежных участках - 374 000 человек, и победе Путина с результатом 72%. Однако, напомню, что в 2018 году в выборах российского президента за рубежом приняли участие 474 000 человек, а Путин победил на всех участках и получил 98% голосов. В этом же году Путин тотально проиграл в Казахстане, Барселоне, Лиссабоне, Париже, Лондоне, Праге, Ереване, Израиле, Вьетнаме и многих других странах и городах, там, где шесть лет назад он был явным лидером. Сенсационным стал провал Путина во Вьетнаме, Сербии и Черногории, которые традиционно ориентируются на Москву и где всегда были сильны пророссийские настроения. В Белграде за Путина проголосовали 11% избирателей, а в Подгорице около 8%. При этом Даванков значительно опередил Путина, а число испорченных бюллетеней составило до 30%. Но в тех странах Европы, где Путин все же получил более половины голосов избирателей – Германия, Бельгия, Италия, явка провалилась и составила от 2 до 10%.
В Эстонии и Латвии явка обрушилась по сравнению с 2018 годом в десять раз и составила около 3%. Путин в этих странах все равно получил большинство голосов, но на 20-30% меньше, чем получал раньше. А в Литве даже при такой низкой явке Путин проиграл Даванкову. И в Хельсинки, где в 2018 году Путин получил 74%, в этом году он довольствовался 32% и уступил Даванкову. Разницу в результатах поддержки Путина в Литве и Финляндии - с одной стороны и Эстонией и Латвией - с другой можно объяснить тем, что Таллинн и Рига менее дружелюбны к новым российским эмигрантам «военной волны» по сравнению с Вильнюсом и Хельсинки. Где выше была доля голосующих новых эмигрантов, тем ниже был результат у Путина.
Выиграл Путин там, где мало эмигрантов из России, но есть российские военные базы и многочисленный персонал российских посольств и торговых организаций: Китай, Азербайджан, Узбекистан, Таджикистан, Сирия, Куба. Но именно акция «Полдень против Путина» позволила сокрушить его поддержку за пределами России. И даже там, где Путин формально победил, его результат оказался в 2-3 раза хуже, чем 6 лет назад.
Что дальше?
Да ничего хорошего. Выборы были фальшивыми, но Путин - настоящий, живой и по-прежнему в Кремле, а не в Гааге. Путинский режим продолжает функционировать, опираясь на поддержку значительной части российского общества. Конечно, от Путина можно ждать разных сюрпризов. Несомненно, война против Украины продолжится и более интенсивной станет подготовка к возможному прямому конфликту России с НАТО.
Во внутренней политике Путин усилит репрессии против инакомыслящих, объявит мобилизацию и, что совершенно не исключено, начнет переход к плановой экономике. Пропасть между Путиным и Западом углубится. От этого выиграет Китай, который продолжит выкачивать из России ресурсы и заполнит российский рынок своими товарами. Зависимость России от Китая станет абсолютной. Не случайно свой первый зарубежный визит в качестве «новоизбранного президента» Путин планирует не в Минск, как это было уже два раза, а в Пекин: российский вассал едет на поклон к китайскому императору Си.
А нам, жителям Эстонии и всей Европы, в этих условиях нужно быть готовыми к новым вызовам и искать на них ответы в консолидации, труде и укреплении обороны. Но только не нужно унывать и ни в коем случае нельзя сдаваться! Победа всё равно будет за нами!