Андрей Кузичкин ⟩ Итоги «выборов» Путина: тотальная фальсификация в России и «праздник непослушания» за рубежом

Участники акции могли прийти в разные дни, никто бы их и не заметил. Могли бы остаться дома и от бессильной злобы плеваться в телевизор. Но длинные очереди на избирательные участки в полдень 17 марта показали, что российская оппозиция жива, действует, а люди получили возможность проявить свою солидарность и хоть ненадолго побыть вместе с единомышленниками. Вряд ли в этой акции участвовало более одного млн человек. Из 87 млн голосов, нарисованных Путину, это 1,1%. Но картинка была красивая и Кремль взбесила. Поэтому прокуратура Москвы еще накануне пугала всех уголовным преследованием за участие в акции.

Также нужно понимать, что мероприятие позволило консолидировать российскую эмиграцию за рубежом. Результаты голосования оказались сенсационными. Конечно, российский МИД сделал хорошую мину при плохой игре и устами Маши Захаровой сообщил о «невероятной» явке на зарубежных участках - 374 000 человек, и победе Путина с результатом 72%. Однако, напомню, что в 2018 году в выборах российского президента за рубежом приняли участие 474 000 человек, а Путин победил на всех участках и получил 98% голосов. В этом же году Путин тотально проиграл в Казахстане, Барселоне, Лиссабоне, Париже, Лондоне, Праге, Ереване, Израиле, Вьетнаме и многих других странах и городах, там, где шесть лет назад он был явным лидером. Сенсационным стал провал Путина во Вьетнаме, Сербии и Черногории, которые традиционно ориентируются на Москву и где всегда были сильны пророссийские настроения. В Белграде за Путина проголосовали 11% избирателей, а в Подгорице около 8%. При этом Даванков значительно опередил Путина, а число испорченных бюллетеней составило до 30%. Но в тех странах Европы, где Путин все же получил более половины голосов избирателей – Германия, Бельгия, Италия, явка провалилась и составила от 2 до 10%.