По словам руководителя Puumarket Тоомаса Таука, сейчас цены на строительные работы и работы по реновации находятся на выгодном за многие годы уровне, это относится и к самим магазинам строительных материалов. Кроме того, исполнителей сейчас тоже проще найти. Поэтому Puumarket принял решение об этой крупной инвестиции именно сейчас.

«Работы по реконструкции продолжались полгода, и теперь общая внутренняя и открытая площадь нашего центра в Мяннику составляет более 15 000 м2. Площадь самого магазина увеличилась более чем на 100 м2, а ассортимент предлагаемых на месте товаров – почти на 1000, достигнув 5000 артикулов», – поделился Таук.

Новый магазин в Мяннику. Фото: Puumarket

«Деревянные строительные материалы и древесные плиты по-прежнему являются для нас наиболее важными группами продуктов, но, в более широком плане, стратегия Puumarket заключается в том, чтобы предлагать и общестроительные материалы», – сказал Таук.

«После реновации Puumarket у жителей Нымме, Саку и Кийза появился свой центр строительных материалов, где сразу можно приобрести все самые нужные товары. Мы будем продолжать прежний курс – быть с точки зрения ассортимента и обслуживания центром для более профессиональных строителей, но без рамочек для фотографий и Coca-Cola. В Puumarket в Мяннику самый большой зал образцов деревянных строительных материалов и материалов для саун. Также обслуживание клиентов стало более быстрым и удобным, чем прежде, улучшилась и система выдачи товаров», – добавил Таук.

Магазин Puumarket проектировало бюро TEN Arhitektid, а реконструкцию проводило Geromint OÜ.