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Очень жаль! ⟩ Посмотрите, что произошло вчера в Тронхейме на отборочном туре Bocuse d'Or

Вера Копти
, журналист
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Команда Эстонии в Тронхейме: Иван Дериземля, Алёна Кох и Эммануэль Вилле.
Команда Эстонии в Тронхейме: Иван Дериземля, Алёна Кох и Эммануэль Вилле. Фото: Йоханнес Арро

Команда, представляющая Эстонию, сразилась вчера с лучшими поварами Европы на крупнейшем международном кулинарном конкурсе в Тронхейме, Норвегия. В европейском отборочном туре конкурса Bocuse d’Or кандидат от Эстонии Иван Дериземля вместе с помощником шеф-повара Аленой Кох и тренером Эммануэлем Вилле заняли 14-е место.

А это, к сожалению, значит, что в финал, который будет проходить во французском Лионе в 2025 году представители нашей страны могут поехать только в качестве зрителей.

В тройку лидеров вошли: Дания, занявшая первое, Швеция - второе и Норвегия - третье место. В финал прошла первая десятка из 20 стран-участников европейского тура. Финляндия заняла девятое, а Латвия - двенадцатое место.

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