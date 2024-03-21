Команда, представляющая Эстонию, сразилась вчера с лучшими поварами Европы на крупнейшем международном кулинарном конкурсе в Тронхейме, Норвегия. В европейском отборочном туре конкурса Bocuse d’Or кандидат от Эстонии Иван Дериземля вместе с помощником шеф-повара Аленой Кох и тренером Эммануэлем Вилле заняли 14-е место.
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Очень жаль! ⟩ Посмотрите, что произошло вчера в Тронхейме на отборочном туре Bocuse d'Or
А это, к сожалению, значит, что в финал, который будет проходить во французском Лионе в 2025 году представители нашей страны могут поехать только в качестве зрителей.