В центре Таллинна можно будет всю неделю бесплатно парковаться

Парковка на бульваре Каарли, 2 расположена прямо на краю площади Вабадузе и идеально подходит всем, кто хочет пойти в Старый город. По словам гендиректора Snabb Кустаса Кыйва, парковка в центре и Старом городе может казаться утомительным и дорогостоящим занятием. Кыйв отметил, что многие избегают парковки в Старом городе из-за высокой платы.

«Чтобы люди почувствовали, насколько удобно посещать Старый город, мы решили устроить ознакомительную неделю, когда все, кто паркуется с помощью приложения Snabb, смогут бесплатно припарковаться по адресу бульвар Каарли, 2. Надеемся, что после ознакомительной недели у многих останутся более положительные впечатления от посещения Старого города, и высокая плата за парковку больше не будет являться для людей препятствием. Осведомленность о возможностях парковки, безусловно, уменьшит количество незаконных парковок на тротуарах», - сказал Кыйв.