Отечественный банк LHV в течение многих лет поддерживал различные проекты в сфере образования. Теперь LHV предлагает учителям детских садов, общеобразовательных школ и профессиональных училищ более выгодные условия по жилищному кредиту и поддерживает их в приобретении привычки откладывать деньги.
LHV предлагает учителям банковские услуги на особых условиях
По словам председателя правления банка LHV Кадри Кийсель, именно школы и учителя формируют Эстонию будущего. «Поддержка образования всегда было важна для LHV, и воздать должное уважение учителям – это часть нашего долгосрочного плана. Именно поэтому мы уже несколько лет активно содействовали различным образовательным проектам, например Lae End или Rakett69», - сказала Кийсель.
LHV хочет выразить признательность преданным своему делу учителям, благодаря которым мы можем гордиться качеством нашего образования. «Образование – это сильная сторона Эстонии, от которой напрямую зависит как наше социальное благополучие, так и дальнейший экономический успех нашей страны. Мы хотим выразить благодарность и выделить учителей, предлагая им банковские услуги на более гибких условиях», - сказала Кийсель.
Предложение включает в себя жилищный кредит на более льготных условиях, а также ежемесячные розыгрыши денежных сумм и взносов на накопительный счет. Учителя, взявшие жилищный кредит в LHV, будут освобождены от платы за договор, и при заключении нового договора жилищного кредита LHV возьмет на себя все нотариальные расходы, связанные со сделкой.
Также каждый месяц до конца года банк LHV будет разыгрывать среди учителей деньги - двое победителей получат по 1500 евро, а еще двое по 200 евро в качестве стартового капитала на Накопительный счет. Накопительный счет – это новая услуга LHV для накопления сбережений, которая позволяет получать проценты, при этом не лишаясь на определенное время возможности ими распоряжаться.
Предложением для учителей в LHV могут воспользоваться все преподаватели детских садов, общеобразовательных школ и профессиональных училищ, в том числе школьные психологи, спецпедагоги, социальные педагоги, учебные консультанты, завучи и руководители учебных заведений. Предложение по жилищному кредиту для учителей можно использовать как для покупки, строительства, так и ремонта дома.
Кампания продлится до 31 декабря 2024 года. Розыгрыши денег и стартового капитала на Накопительный счет будут проходить 5-го числа каждого месяца или на следующий рабочий день.
Смотрите больше: www.lhv.ee/ru/uchiteljam
LHV Group - крупнейший в Эстонии отечественный финансовый концерн и поставщик капитала. Основными дочерними предприятиями LHV Group являются LHV Pank, LHV Varahaldus, LHV Kindlustus и LHV Bank Limited. На предприятиях группы работает более 1080 человек. По состоянию на конец февраля банковскими услугами LHV пользуются 424 000 клиентов, пенсионные фонды в управлении LHV насчитывают 121 000 активных клиентов, а LHV Kindlustus обеспечивает страховую защиту 164 000 клиентов. LHV Bank, дочерняя компания группы, имеет банковскую лицензию Великобритании и оказывает банковские услуги международным финтех-компаниям, а также предлагает кредиты малым и средним предприятиям.