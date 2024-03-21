LHV предлагает учителям банковские услуги на особых условиях

По словам председателя правления банка LHV Кадри Кийсель, именно школы и учителя формируют Эстонию будущего. «Поддержка образования всегда было важна для LHV, и воздать должное уважение учителям – это часть нашего долгосрочного плана. Именно поэтому мы уже несколько лет активно содействовали различным образовательным проектам, например Lae End или Rakett69», - сказала Кийсель.

LHV хочет выразить признательность преданным своему делу учителям, благодаря которым мы можем гордиться качеством нашего образования. «Образование – это сильная сторона Эстонии, от которой напрямую зависит как наше социальное благополучие, так и дальнейший экономический успех нашей страны. Мы хотим выразить благодарность и выделить учителей, предлагая им банковские услуги на более гибких условиях», - сказала Кийсель.

Предложение включает в себя жилищный кредит на более льготных условиях, а также ежемесячные розыгрыши денежных сумм и взносов на накопительный счет. Учителя, взявшие жилищный кредит в LHV, будут освобождены от платы за договор, и при заключении нового договора жилищного кредита LHV возьмет на себя все нотариальные расходы, связанные со сделкой.