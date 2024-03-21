Мнение ⟩ Лимонад не опасен для жизни, в отличие от низкой физической активности

Высокое или умеренное качество доказательств обеспечивается проведением контролируемого исследования. Низкое или очень низкое качество - это когда исследование носит обзорный характер. Рекомендация ВОЗ, как правило, может быть сильной, если качество доказательств высокое. Низкое качество доказательств означает, что рекомендация слабая, то есть ВОЗ не может быть уверена, что желаемое вмешательство приведет к ожидаемому результату - реальность может быть совсем другой.

Поэтому руководство ВОЗ рекомендует не давать противоречивых рекомендаций: сильных рекомендаций в условиях слабого качества доказательств. Если преимущества вмешательства - в данном случае введения налога на диабет - неясны, то также неясно, принесет ли вмешательство ожидаемые преимущества или окажет противоположный эффект.

Это не означает, что ВОЗ иногда не дает настоятельных рекомендаций при слабом качестве доказательств. Однако такие настоятельные рекомендации чаще всего даются в ситуациях, когда жизнь человека находится под угрозой - например, рекомендуется использовать или избегать применения какого-либо вещества или процедуры в качестве лечебного вмешательства, когда в противном случае пациент может умереть или получить серьезный вред.

Лимонад не опасен для жизни, в отличие от низкой физической активности

Думаю, любой здравомыслящий человек согласится со мной в этом вопросе: никто не умер и не умрет от употребления лимонада. Мы все пили лимонад в детстве, и содержание сахара в нем было во много раз выше, чем сейчас. Мы ели даже леденцы, конфеты, шоколад, варенье, приготовленное дома с большим количеством сахара. Но мы также были более физически активны: каждый день ходили в школу и обратно, занимались хобби после уроков, проводили время, играя на свежем воздухе с друзьями.

Мы расходовали энергию, которую съедали или выпивали, и проблемы с зубами, которые мы имеем сейчас, остались бы в прошлом, если бы у нас были качественные зубные щетки, зубные пасты и достаточная осведомленность.

Так почему же мы вдруг решили, что налог на лимонад спасет эстонскую молодежь от ожирения? Почему мы идем по легкому пути и пытаемся поднять цену на одну группу товаров, вместо того чтобы заняться реальной проблемой - как бороться с низкой физической активностью?