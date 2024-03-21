Даже у ВОЗ нет убедительных доказательств того, что введение налога на подслащенные напитки улучшит здоровье населения, пишет глава Эстонского союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.
Мнение ⟩ Лимонад не опасен для жизни, в отличие от низкой физической активности
Сторонники введения налога на подслащенные напитки быстро дискредитируют результаты любых исследований, доказывающих отсутствие эффекта от введения налога на сахар, утверждая, что они финансируются самими производителями продуктов питания. При этом, однако, они не упоминают, что даже ВОЗ не имеет убедительных доказательств того, что введение налога улучшит здоровье населения.
Сторонники налога рисуют упрощенную последовательность событий, выдавая желаемое за действительное: на одном конце спектра - налог на сахар в напитках, на другом - снижение ожирения и других серьезных проблем со здоровьем, и даже преждевременных смертей, как утверждают некоторые.
Другими словами, налог на сахар приведет к повышению цен на лимонады, в результате чего лимонад станет дороже на несколько центов или несколько евро. Потребитель, любящий сладкое, будет стоять перед прилавком и, увидев более высокую цену на газировку, выберет другой продукт.
Список пожеланий ВОЗ
И вот здесь-то и возникает расхождение во взглядах между сторонниками и противниками налога. Какой продукт выберет потребитель вместо более дорогой газировки? Хотят создать впечатление, что теперь потребители не только выберут воду вместо лимонада, но и откажутся от покупки шоколада или пирожных, потому что их тяга к сладкому внезапно исчезла. Более того! Дома она наполнит свою тарелку здоровой сбалансированной пищей, а утром первым делом отправляется на полезную для здоровья пробежку. А еще они договорятся со своими детьми, чтобы хотя бы половину времени, которое они проводили в смартфонах, они проводили вместе, активно наслаждаясь свежим воздухом.
И так они достигнут результат, на который рассчитывают. Потребители будут питаться здоровее, потребление энергии снизится, детское ожирение начнет снижаться, а вместе с ним снизится заболеваемость ожирением и болезнями, связанными с употреблением сахара. И все это благодаря тому, что лимонад стал дороже.
Однако сомневающиеся в целесообразности введения налога, и те, кто выступает против него, представляют несколько иной сценарий. Некоторые потребители будут продолжать покупать более дорогой лимонад, а государство получит свои небольшие дополнительные деньги, бюрократические процедуры расчета и администрирования которых отнимут крошечный кусочек от ожидаемого дохода.
Более экономные потребители не будут покупать лимонад, а остановятся у полки со сладостями. А магазины на границе Латвии расширят свои лимонадные полки, потому что прагматичные эстонцы при посещении магазина теперь всегда будут покупать дешевый лимонад, - точно так же, как они делали это, когда Эстония была единственной балтийской страной, повысившей акциз на алкоголь.
В результате потребитель фактически не снизит потребление сахара, калории будут и дальше потребляться в избытке, индекс массы тела продолжает расти, а количество людей с избыточным весом будет увеличивается теми же темпами. Таким образом, получается то, что показывают многочисленные исследования: лимонад подорожал, продажи снизились, но люди продолжают толстеть.
Отсутствие компетентных доказательств
Представители ВОЗ не упоминают о том, что они сами также знают об отсутствии доказательств. ВОЗ использует так называемую методологию GRADE для оценки доказательств при составлении рекомендаций. Она оценивает качество доказательств как высокое, умеренное, низкое или очень низкое.
Высокое или умеренное качество доказательств обеспечивается проведением контролируемого исследования. Низкое или очень низкое качество - это когда исследование носит обзорный характер. Рекомендация ВОЗ, как правило, может быть сильной, если качество доказательств высокое. Низкое качество доказательств означает, что рекомендация слабая, то есть ВОЗ не может быть уверена, что желаемое вмешательство приведет к ожидаемому результату - реальность может быть совсем другой.
Поэтому руководство ВОЗ рекомендует не давать противоречивых рекомендаций: сильных рекомендаций в условиях слабого качества доказательств. Если преимущества вмешательства - в данном случае введения налога на диабет - неясны, то также неясно, принесет ли вмешательство ожидаемые преимущества или окажет противоположный эффект.
Это не означает, что ВОЗ иногда не дает настоятельных рекомендаций при слабом качестве доказательств. Однако такие настоятельные рекомендации чаще всего даются в ситуациях, когда жизнь человека находится под угрозой - например, рекомендуется использовать или избегать применения какого-либо вещества или процедуры в качестве лечебного вмешательства, когда в противном случае пациент может умереть или получить серьезный вред.
Лимонад не опасен для жизни, в отличие от низкой физической активности
Думаю, любой здравомыслящий человек согласится со мной в этом вопросе: никто не умер и не умрет от употребления лимонада. Мы все пили лимонад в детстве, и содержание сахара в нем было во много раз выше, чем сейчас. Мы ели даже леденцы, конфеты, шоколад, варенье, приготовленное дома с большим количеством сахара. Но мы также были более физически активны: каждый день ходили в школу и обратно, занимались хобби после уроков, проводили время, играя на свежем воздухе с друзьями.
Мы расходовали энергию, которую съедали или выпивали, и проблемы с зубами, которые мы имеем сейчас, остались бы в прошлом, если бы у нас были качественные зубные щетки, зубные пасты и достаточная осведомленность.
Так почему же мы вдруг решили, что налог на лимонад спасет эстонскую молодежь от ожирения? Почему мы идем по легкому пути и пытаемся поднять цену на одну группу товаров, вместо того чтобы заняться реальной проблемой - как бороться с низкой физической активностью?