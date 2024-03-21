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Женщина отправила мошеннику через пакомат 3000 евро

BNS
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Телефонные мошенники. Фото носит иллюстративный характер.
Телефонные мошенники. Фото носит иллюстративный характер. Фото: Денис Антонов

Пострадавшая от мошенничества нарвитянка переслала мошеннику через пакомат 3000 евро.

В среду в полицию обратилась живущая в Нарве 33-летняя женщина, с которой связался представившийся сотрудником клиентского обслуживания Elisa, который попросил продлить договор, передал BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.

Женщина ввела PIN1-код своего Smart-ID и затем ей позвонил якобы сотрудник отдела безопасности Банка Эстонии, который попросил ее снять с банковского счета 3000 евро и отправить его в главный офис Swedbank в Таллинне.

Женщина положила деньги в пакомат и отправила их в Таллинн.

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