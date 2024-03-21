Женщина отправила мошеннику через пакомат 3000 евро

В среду в полицию обратилась живущая в Нарве 33-летняя женщина, с которой связался представившийся сотрудником клиентского обслуживания Elisa, который попросил продлить договор, передал BNS пресс-секретарь Идаской префектуры.

Женщина ввела PIN1-код своего Smart-ID и затем ей позвонил якобы сотрудник отдела безопасности Банка Эстонии, который попросил ее снять с банковского счета 3000 евро и отправить его в главный офис Swedbank в Таллинне.