Сектор жилищного строительства Швеции демонстрирует первые признаки восстановления после большого спада, вызванного ростом процентных ставок и падением цен на жилье, пишет dv.ee.
Строительный сектор Швеции демонстрирует признаки восстановления, в Финляндии ситуация хуже
Показатель начала жилищного строительства в Швеции, опубликованный в среду компанией Byggfakta, увеличился на 3,3% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщает Bloomberg.
Это говорит о том, что активность в секторе жилищного строительства начала восстанавливаться после того, как в августе прошлого года она упала до самого низкого уровня. Несмотря на небольшое восстановление, сектор все еще на 57% ниже пика, достигнутого в августе 2021 года.
В Финляндии ситуация хуже: по данным Ассоциации финских строительных компании, никаких признаков улучшения ситуации не наблюдается.
Читайте подробнее на dv.ee.