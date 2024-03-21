Строительный сектор Швеции демонстрирует признаки восстановления, в Финляндии ситуация хуже

Это говорит о том, что активность в секторе жилищного строительства начала восстанавливаться после того, как в августе прошлого года она упала до самого низкого уровня. Несмотря на небольшое восстановление, сектор все еще на 57% ниже пика, достигнутого в августе 2021 года.