В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако, помимо мирных дискуссий, противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность.
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ФОТО ⟩ «Это уродский поступок!»: клиентка Maxima обнаружила на полке с веганскими продуктами коробку с фекалиями
Люди, отказавшиеся от мяса и продуктов животного происхождения в своем рационе, уже привыкли к подобного рода пакостям, когда подходишь к полке с веганскими товарами, а там лежит коробка со свиными котлетами или докторская колбаса.