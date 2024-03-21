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ФОТО ⟩ «Это уродский поступок!»: клиентка Maxima обнаружила на полке с веганскими продуктами коробку с фекалиями

Валерия Ермакова
, репортер-редактор
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Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания.
Торговая сеть Maxima планирует активнее внедрять кассы самообслуживания. Фото: Marko Saarm

В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако, помимо мирных дискуссий, противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность.

Люди, отказавшиеся от мяса и продуктов животного происхождения в своем рационе, уже привыкли к подобного рода пакостям, когда подходишь к полке с веганскими товарами, а там лежит коробка со свиными котлетами или докторская колбаса.

Однако недавно в Maxima XX на улице Туулемаа в Таллинне произошел инцидент, который поверг пользователей интернета в шок. Жительница столицы разместила пост в социальной сети Facebook, в котором рассказала о неприятной находке, которую она обнаружила, делая покупки в одном из продуктовых магазинов сети.

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