ФОТО ⟩ «Это уродский поступок!»: клиентка Maxima обнаружила на полке с веганскими продуктами коробку с фекалиями

В последние годы вопросы веганства и вегетарианства становятся все более актуальными и обсуждаемыми. Однако, помимо мирных дискуссий, противники этой системы питания часто прибегают к выражению своего отношения к ней в резкой форме, а иногда и через незаконную деятельность.