На рынке Эстонии появился новый поставщик услуг страхования каско

Новое страхование каско включает в себя множество дополнительных покрытий, за которые клиенту не нужно доплачивать.

«Например, мы применяем нулевую собственную ответственность в отношении ряда дополнительных покрытий, таких как потеря ключей от машины, кража личных вещей из автомобиля или ремонт, если его можно провести без покраски, – пояснил руководитель по страхованию транспортных средств Balcia Тимо Семенов. – Кроме того, клиент может выбрать автосервис по своему желанию, и, если по каким-то причинам он захочет расторгнуть действующий полис раньше, он сможет сделать это без дополнительных затрат».

По его словам, Balcia исходит из удобства и потребностей клиента. Например, если у автомобиля спустило колесо, страховка компенсирует замену обеих шин на одной оси, а если вдруг закончится топливо, круглосуточная автопомощь подвезет до десяти литров топлива или доставит электромобиль на ближайшую зарядную станцию. Страховой полис можно быстро и удобно заключить в мобильном приложении или на сайте, а все данные для рассмотрения претензий так же можно с легкостью передать из приложения.

Balcia – основанная на балтийском капитале и специализирующаяся на страховых технологиях страховая компания с международным опытом, цель которой – обеспечить клиентам современные и инновационные решения. Располагающая 30-летним опытом работы компания действует в Латвии, Литве, Германии, Франции, Польше, Испании и Италии.