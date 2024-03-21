Смотрите, где продается кусок самолета «Мрия» и коньяк из Крыма до его оккупации

Аукцион организует эстонский благотворительный фонд SAB UA, который за два года своей деятельности помог Украине на 2 500 000 евро. Отправлено около 150 автомобилей, в том числе тяжелой техники и машин скорой помощи, оборудования, экипировки, медикаментов и прочего. Ведущий вечера Аркадий Бабченко будет помогать неравнодушным посетителям участвовать в миссии фонда так же убедительно, как Роман Цымбалюк ведет свои стримы.

Аукцион пройдет в формате творческого вечера с продажей оригинальных лотов и лотереей - сюрпирзом. В числе лотов - двигатель и пропеллер со сбитого «Шахеда», часть самолета «Мрия», уникальный коньяк украинского производства из еще не оккупированного Крыма, сумка-бронежилет, поездка не вездеходе «Sisu» и многое-многое другое.

В программе: вечер вопросов и ответов, селфи- и автограф-сессия с нашим гостем, пиво, дружеская обстановка и конечно - уникальные лоты, все сборы от которых идут на поддержку ЗСУ.

Вход 10 евро.

Начало в 18.00.