Эстония отправит в Украину боеприпасов на 20 млн евро.

Новый пакет помощи включает снаряды 155-мм калибра, которые являются дополнительным вкладом Эстонии в инициативу ЕС по отправке миллиона снарядов в Украину.

Компенсирование эстонского вклада частично помогает финансировать Дания. Точные объемы не раскрываются из соображений безопасности.

«Пакет также включает, например, противотанковые орудия без отдачи, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, малокалиберные боеприпасы и тому подобное. Мы таким образом сформировали пакет помощи, чтобы Украина извлекла из него максимальную пользу, но боеготовность Сил обороны Эстонии не пострадала», - сказал Певкур.

«Обзор поля боя, полученный от министра обороны Умерова, подтвердил, что наш пакет необходим, но также четко просигналил, что Украине в преддверии лета нужны прежде всего боеприпасы, всевозможное элементы противовоздушной обороны, а также запчасти для техники и средства для ведения электронной войны», - прокомментировал Певкур встречу с Умеровым.

Ранее Эстония жертвовала, например, ракеты противотанковой системы Javelin, гаубицы, артиллерийские боеприпасы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, технику связи, полевые госпитали, в том числе в сотрудничестве с Германией, Нидерландами, Норвегией и Исландией, медицинские средства, средства индивидуальной защиты и сухие пайки.