Талибы используют местных создателей контента для пропаганды

Талибан индивидуально предоставляет лицензии на вещание создателям контента, которые согласны с взглядами режима, позволяя им транслировать контент на тех же условиях, что и на телеканалах и радиостанциях. Газета Washington Post сообщает, что Талибы также угрожают отобрать лицензии у тех, кто нарушит правила.

По словам афганских инфлюенсеров, самые успешные создатели контента могут заработать тысячи долларов дохода от зарубежной рекламы на YouTube.

Одним из самых популярных каналов является «Our Afganistan» с 350 000 подписчиков, который активно продвигает видеоролики с генералом Мобином, который раздает зимнюю одежду, разговаривает с солдатами и посещает больницу. Некоторые каналы, такие как «Dostdaran Kabul», у которых более 40 000 подписчиков, почти полностью сосредоточены на усилиях режима Талибана по развитию городского пространства.

Канал «Kabul Lovers», созданный Миладом Азисом, недавно собрал более 2,6 миллиона просмотров, благодаря серии видеороликов, в которых он выслеживал ведьм с помощью «полиции нравов» Талибана. На одном из видео женщина, находящаяся под следствием по обвинению в колдовстве, с тревогой посмотрела в камеру: «Почему вы все здесь сегодня?» - обеспокоенно спросила она на видео. Позже женщина призналась на камеру следователям, что занималась черной магией.