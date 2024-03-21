Талибан, исламское движение, находящееся у власти в Афганистане, все чаще использует создателей контента и видеоблогеров для создания положительного имиджа страны.
Талибы используют местных создателей контента для пропаганды
Талибан индивидуально предоставляет лицензии на вещание создателям контента, которые согласны с взглядами режима, позволяя им транслировать контент на тех же условиях, что и на телеканалах и радиостанциях. Газета Washington Post сообщает, что Талибы также угрожают отобрать лицензии у тех, кто нарушит правила.
По словам афганских инфлюенсеров, самые успешные создатели контента могут заработать тысячи долларов дохода от зарубежной рекламы на YouTube.
Одним из самых популярных каналов является «Our Afganistan» с 350 000 подписчиков, который активно продвигает видеоролики с генералом Мобином, который раздает зимнюю одежду, разговаривает с солдатами и посещает больницу. Некоторые каналы, такие как «Dostdaran Kabul», у которых более 40 000 подписчиков, почти полностью сосредоточены на усилиях режима Талибана по развитию городского пространства.
Канал «Kabul Lovers», созданный Миладом Азисом, недавно собрал более 2,6 миллиона просмотров, благодаря серии видеороликов, в которых он выслеживал ведьм с помощью «полиции нравов» Талибана. На одном из видео женщина, находящаяся под следствием по обвинению в колдовстве, с тревогой посмотрела в камеру: «Почему вы все здесь сегодня?» - обеспокоенно спросила она на видео. Позже женщина призналась на камеру следователям, что занималась черной магией.
Десять создателей контента из Афганистана и соседнего Пакистана поделились с Washington Post, что из-за давления со стороны талибов некоторые инфлюенсеры начали подвергаться цензуре на YouTube, удаляя все видеоролики с какой-либо критикой исламской группировки. По словам двух видеоблогеров, их задержали и допросили после того, как они нарушили правила Талибана.
Аудитория создателей контента в основном находится за рубежом, поскольку в самом Афганистане мобильная передача данных крайне ограничена. Около 90 процентов посетителей афганских YouTube-каналов составляют представители почти шестимиллионной афганской диаспоры. Большая часть просмотров поступает из США и Европы, рассказали инфлюенсеры, беседовавшие с изданием.
Некоторые афганцы, живущие в столице Кабул, говорят, что иностранные родственники звонили им и спрашивали, действительно ли страна процветает при Талибане, как, судя по всему, предполагает контент на YouTube.
Однако YouTube уже объявил о закрытии нескольких афганских каналов с контентом, прославляющим или пропагандирующим жестокие трагедии, сообщил представитель компании Джек Мэлони.
Агрессивная политика режима Талибана по отношению к создателям контента тем более странна, что в 1990-е годы, когда Талибан тоже был у власти в стране, они занимались в первую очередь уничтожением телевизоров и сжиганием фильмов с целью ограничения их потребления у граждан.