В одном из таллиннских торговых центров откроется магазин Lidl

По словам руководителя отдела недвижимости Lidl EestiЯана Линнаса, это будет первый магазин Lidl в Эстонии, расположенный в торговом центре. «При открытии каждого нового магазина мы всегда считаем крайне важным, чтобы его местоположение служило интересам покупателей благодаря своей доступности, и T1 хорошо соответствовал нашему видению», - сказал Яан Линнас и подчеркнул, что открытие нового магазина сделает высококачественные товары Lidl, предлагаемые по выгодным ценам, ближе как для жителей центра Таллинна, так и оживленного делового района Юлемисте.

«Центр Т1 рад начать сотрудничество с Lidl, который был очень хорошо принят эстонскими покупателями. Со своей стороны, Т1 предлагает очень удачное расположение в обновляемом центре, привлекательность которого растет. Я считаю, что открытие Lidl благоприятно повлияет на количество посетителей центра T1, и от этого выиграют все фирмы, работающие в центре», - сказал Тармо Хыбе, исполнительный директор центра T1.

За два года Lidl открыл в Эстонии 13 магазинов: в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Йыхви и Раквере, к которым в скором времени добавятся новые магазины в Курессааре, в Таллинне в Мустамяэ, Выру, Валга и Вильянди.