Ночные кражи со взломом участились: как воры проникают в дома

В Таллинне центр управления G4S получил сигнал тревоги, сообщающий о взломе, из автомойки. Прибывший на место происшествия патруль обнаружил, что злоумышленник проник в техническое помещение мойки и пытался открыть внутреннюю крышку кассового аппарата, однако добраться до денег не смог и ничего не украл.

В Йыхви вор проник ночью в офисное помещение. Прибывший на место происшествия охранник G4S обнаружил, что окно офиса на первом этаже разбито. Забравшийся внутрь офиса человек разбросал там вещи и скрылся.

«Эти примеры подтверждают, что исправная охранная система оставляет ворам очень мало времени на действия, поэтому может спасти от кражи», – отметил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.

Крупная кража произошла в коммерческом помещении в центре Таллинна, где преступники, чтобы проникнуть в здание, разбили окно кирпичом. Воры вошли внутрь, вскрыли витрины, шкафы и столы магазина и всего за несколько минут украли очки и оправы на общую сумму в десятки тысяч евро.

На прошлой неделе взломщики не обошли стороной и частные дома. В одну из ночей около полуночи центр управления G4S получил сигнал тревоги из одного частного дома в Ляэне-Вирумаа, где злоумышленник, чтобы проникнуть в дом, взломал ломом окно в детской. Вызванные на место происшествия криминалисты обнаружили по следам, что вор побывал не только в детской, где хранились в том числе и ценные вещи, но и в других комнатах.