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Чехия объявила Россию самой большой угрозой безопасности

Deutsche Welle
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Флаги Чехии и Евросоюза.
Флаги Чехии и Евросоюза. Фото: Dominique Faget

Парламент Чехии признал Россию самой большой угрозой безопасности для стран - членов ЕС и НАТО. В резолюции, принятой вечером в среду, 20 марта, говорится, что террористический режим в России пытается распространить сферу своего влияния на Украину и другие европейские страны, пишет DW.

В документе подчеркивается, что, поскольку действия Москвы сопровождаются совершением военных преступлений, крайне важно и впредь помогать Киеву защищаться от российской агрессии. В интересах Чешской Республики, указывает парламент в Праге, чтобы Украина была независимой, демократической, свободной и прочно интегрированной в международные структуры.

«Прекращение поставок военной техники, напротив, приведет к завоеванию и разорению Украины российским террористическим режимом», - говорится в резолюции, принятой по итогам 19-часовых дебатов об угрозах для национальной безопасности, передает «Радио Прага». За нее проголосовали 84 депутата от либерально-консервативной коалиции премьер-министра Петра Фиалы, 42 воздержались. Против было подано 17 голосов - в основном из фракции ультраправой партии националиста Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (СПД).

Нижняя палата парламента Чехии - палата депутатов - еще в ноябре 2022 года приняла резолюцию, в которой российский режим был объявлен террористическим.

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