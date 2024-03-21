Чехия объявила Россию самой большой угрозой безопасности

В документе подчеркивается, что, поскольку действия Москвы сопровождаются совершением военных преступлений, крайне важно и впредь помогать Киеву защищаться от российской агрессии. В интересах Чешской Республики, указывает парламент в Праге, чтобы Украина была независимой, демократической, свободной и прочно интегрированной в международные структуры.

«Прекращение поставок военной техники, напротив, приведет к завоеванию и разорению Украины российским террористическим режимом», - говорится в резолюции, принятой по итогам 19-часовых дебатов об угрозах для национальной безопасности, передает «Радио Прага». За нее проголосовали 84 депутата от либерально-консервативной коалиции премьер-министра Петра Фиалы, 42 воздержались. Против было подано 17 голосов - в основном из фракции ультраправой партии националиста Томио Окамуры «Свобода и прямая демократия» (СПД).

Нижняя палата парламента Чехии - палата депутатов - еще в ноябре 2022 года приняла резолюцию, в которой российский режим был объявлен террористическим.