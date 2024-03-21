Начало школьного дня могут перенести на девять часов

«В нашей семье распорядок дня стал более приятным и логичным, снизился общий уровень стресса», – говорит Роберт Салеп, чья дочь Мерибель учится в четвертом классе Раквереской реальной гимназии. Более полутора лет назад время начала занятий во всех основных школах города было перенесено на 8:45. По словам Салепа, который является членом попечительского совета школы, он помнит, что было некоторое сопротивление этому решению, но это перевешивалось осознанием того, что более позднее начало школьного дня более благоприятно для детей.