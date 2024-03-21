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Начало школьного дня могут перенести на девять часов

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Директор школы Кейла Кристине Лаанисто знает решение, которое обеспечит то, что изменение времени начала занятий не приведет к смещению окончания учебного дня.
Директор школы Кейла Кристине Лаанисто знает решение, которое обеспечит то, что изменение времени начала занятий не приведет к смещению окончания учебного дня. Фото: Tairo Lutter

В правительстве зреет план перенести в 2025 году начало учебного дня на час вперед, с нынешних восьми часов на девять. Однако, если у школьного коллектива будет острая необходимость начинать день раньше, законопроект оставляет решение на усмотрение школьных попечительских советов.

«В нашей семье распорядок дня стал более приятным и логичным, снизился общий уровень стресса», – говорит Роберт Салеп, чья дочь Мерибель учится в четвертом классе Раквереской реальной гимназии. Более полутора лет назад время начала занятий во всех основных школах города было перенесено на 8:45. По словам Салепа, который является членом попечительского совета школы, он помнит, что было некоторое сопротивление этому решению, но это перевешивалось осознанием того, что более позднее начало школьного дня более благоприятно для детей.

«Это означает более спокойное утро – просыпаться и делать все стало гораздо приятнее. Отдохнувший ребенок идет в школу в лучшем настроении и более восприимчив к знаниям», – отмечает Салеп, который также заметил, что сдвиг времени начала учебного дня сделал движение в городе более плавным.

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