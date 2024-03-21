Принадлежащий пенсионным фондам LHV дом в Уус-Мустамяэ первым в Балтии получил высокую награду

Сертификация портфеля недвижимости по стандарту BREEAM является частью стратегии обеспечения устойчивости пенсионных фондов LHV. План владения пенсионными фондами LHV предусматривает, что все здания, находящиеся в собственности фонда, проходят оценку BREEAM, и исходя из этого LHV будет регулярно вносить улучшения, чтобы следующий результат оценки был выше.

На сегодняшний день сертифицировано 75% зданий, принадлежащих фондам LHV. По словам Райта Рийма, руководителя отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV, арендная жилая недвижимость на протяжении многих лет является стабильным источником дохода от аренды: «Заполняемость наших сдающихся в аренду домов составляет примерно 98% с тех самых пор, как фонды инвестировали в их строительство. Для вкладчиков пенсионных фондов это одна из составляющих стабильного дохода».

Построенный в 2022 году комплекс арендных домов на улице Айанди включает в себя игровые площадки, парк площадью 7000 м2, лужайку и место для пикников, а также открытый тренажерный зал, трассу pump track и общественный сад, активно использующийся в летнее время.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности и управлении пенсионных фондов LHV, ранее уже получали высокие оценки BREAAM за соответствие принципу устойчивого развития. Как и жилые дома на улице Айанди, принадлежащее пенсионным фондам офисное здание по адресу Сыпрузе-пст., 157 получило сертификат BREEAM с высоким уровнем «Excellent». Остальные здания в портфеле имеют сертификаты BREEAM на уровне «Good» или «Very good».

BREEAM – это всемирно признанный стандарт сертификации для оценки устойчивости зданий. Здания, отмеченные сертификатом BREEAM, планируются, проектируются, строятся и управляются в соответствии с лучшими практиками в области принципов устойчивого развития. Сертификация зданий по адресу Айанди, 10 и 12 была проведена уполномоченным оценщиком Tepsli OÜ.