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Принадлежащий пенсионным фондам LHV дом в Уус-Мустамяэ первым в Балтии получил высокую награду

rus.postimees.ee
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Развитие микрорайона Уус-Мустамяэ. Снимок иллюстративный.
Развитие микрорайона Уус-Мустамяэ. Снимок иллюстративный. Фото: Bonava

В феврале 164-квартирному жилому дому пенсионного фонда LHV в таллиннском микрорайоне Уус-Мустамяэ на улице Айанди была присвоена категория BREEAM In-Use «Excellent», что подтверждает высокие показатели экологичности и устойчивости зданий. В мире насчитывается всего 56 зданий с таким высоким уровнем оценки, а в странах Балтии арендные здания LHV первыми достигли такого высокого признания.

Сертификация портфеля недвижимости по стандарту BREEAM является частью стратегии обеспечения устойчивости пенсионных фондов LHV. План владения пенсионными фондами LHV предусматривает, что все здания, находящиеся в собственности фонда, проходят оценку BREEAM, и исходя из этого LHV будет регулярно вносить улучшения, чтобы следующий результат оценки был выше.

На сегодняшний день сертифицировано 75% зданий, принадлежащих фондам LHV. По словам Райта Рийма, руководителя отдела инвестиций в недвижимость пенсионных фондов LHV, арендная жилая недвижимость на протяжении многих лет является стабильным источником дохода от аренды: «Заполняемость наших сдающихся в аренду домов составляет примерно 98% с тех самых пор, как фонды инвестировали в их строительство. Для вкладчиков пенсионных фондов это одна из составляющих стабильного дохода».

Построенный в 2022 году комплекс арендных домов на улице Айанди включает в себя игровые площадки, парк площадью 7000 м2, лужайку и место для пикников, а также открытый тренажерный зал, трассу pump track и общественный сад, активно использующийся в летнее время.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности и управлении пенсионных фондов LHV, ранее уже получали высокие оценки BREAAM за соответствие принципу устойчивого развития. Как и жилые дома на улице Айанди, принадлежащее пенсионным фондам офисное здание по адресу Сыпрузе-пст., 157 получило сертификат BREEAM с высоким уровнем «Excellent». Остальные здания в портфеле имеют сертификаты BREEAM на уровне «Good» или «Very good».

BREEAM – это всемирно признанный стандарт сертификации для оценки устойчивости зданий. Здания, отмеченные сертификатом BREEAM, планируются, проектируются, строятся и управляются в соответствии с лучшими практиками в области принципов устойчивого развития. Сертификация зданий по адресу Айанди, 10 и 12 была проведена уполномоченным оценщиком Tepsli OÜ.

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