Rocca Tower C назван лучшим проектом прошлого года

«Мы рады признанию успешного сотрудничества двух сильных игроков. В сложившейся на сегодняшний день среде процентных ставок краудфандинг предлагает хорошую доходность малым инвесторам и для девелоперов является очень достойной альтернативой коммерческим банкам», - сказал Роберт Лауд, руководитель девелоперской компании Endover, которая занималась проектом Rocca Tower C, удостоившегося титула лучшего проекта года.

«Этот проект можно считать выдающимся во многих отношениях, но для инвесторов Estateguru он был прежде всего проектом образцового партнерства и очень достойной доходности – предоставленный в девять этапов бридж-кредит на общую сумму почти два миллиона евро обеспечил инвесторам доход в 11,5% годовых», - сказал Таури Тийк, руководитель Estateguru Eesti. «У нас сложилось очень хорошее партнерство с Endover, мы вместе проделали прекрасную работу, и наши инвесторы считают так же», - добавил Тийк.

В прошлом году посредством платформы Estateguru свои средства вложили 29 890 уникальных инвесторов, из них более трех тысяч инвестировали впервые. Средняя доходность инвестиций составила 9,7%, а общая сумма, выплаченная инвесторам, превысила 140 миллионов евро.

Rocca Towers - жилой и деловой квартал, в котором современная архитектура сочетается с естественной красотой приморского пригорода. Высота 18-этажной башни, расположенной на главной артерии Хааберсти, составляет 70 метров над уровнем моря, в здании есть как семейные квартиры и небольшие резиденции, из окон которых открываются прекрасные виды, так и коммерческие помещения на первых этажах. Последние из пяти жилых домов квартала Rocca Towers будут готовы к заселению в конце весны, а весь квартал будет полностью сдан нынешним летом.