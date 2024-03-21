Знаменитая теннисистка после смерти возлюбленного наконец рассказала важные подробности

Кольцов, родившийся в Минске и представлявший сборную Беларуси по хоккею на двух Олимпийских играх, умер в 42 года. По данным BBC, Кольцов мог покончить жизнь самоубийством, однако расследованием ситуации занимается полицейское управление Майами-Дейд.

Через два дня после трагических событий Соболенко решила прокомментировать ситуацию в социальных сетях. Вторая теннисистка мира заявила, что больше не состоит в отношениях с Кольцовым.

«Смерть Константина – это большая трагедия. Даже в нынешней ситуации, когда мы больше не были близки, мое сердце разбито. Надеюсь, вы будете уважать мою личную жизнь и личную жизнь моей семьи в это трудное время», - сказала Соболенко.

Отношения Кольцова и Соболенко начались в 2020 году, а через год они стали достоянием общественности. От предыдущего брака у мужчины было трое сыновей, последний из которых родился в 2019 году. На сегодняшний день неизвестно, почему закончились отношения Кольцова со звездной теннисисткой, которая моложе него на 17 лет.