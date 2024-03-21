С понедельника запрещен выход на лед внутренних водоемов по всей Эстонии.

По словам эксперта отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала, днем температура воздуха уже поднимается выше нуля, что приводит к быстрому таянию льда и снега.

«Даже если где-то лед все еще толще десяти сантиметров, весеннее солнце уже сделало его хрупким и он больше недостаточно прочен, чтобы выдерживать вес», - сказал Виркала. Он добавил, что выходить на столь тонкий лед опасно для жизни.

«Вода подо льдом холодная — всего на несколько градусов выше нуля. В столь холодной воде взрослый может выдержать около десятка минут, а ребенок еще меньше», - сказал Виркала. Поэтому родителям стоит объяснить детям, какие опасности связаны с тонким льдом.