Быстрое выздоровление: перенесший операцию знаменитый гонщик Ф-1 возвращается на соревнования

Испанцу пришлось внезапно отказаться от участия в Гран-при Саудовской Аравии 9 марта, поскольку накануне ему предстояла экстренная операция по удалению аппендикса.

Операция прошла успешно и Ferrari подтвердила агентству Reuters, что Сайнс вернется в гонку Гран-при Формулы-1, запланированной на эту неделю.

«Карлос прибыл в Австралию два дня назад и чувствует себя хорошо. Мы думаем, что он также готов и к соревнованиям», — заявил представитель команды Ferrari.

Сайнс отлично начал сезон, финишировав третьим в гонке в Бахрейне. На предыдущем этапе его заменил Оливер Бирман, обычно выступающий в «Формуле-2», который на гонке в Саудовской Аравии финишировал на седьмом месте.