Карлос Сайнс-младший, гонщик «Формулы-1» из команды Ferrari, перенесший операцию в начале марта, готов бороться за призовые места в Австралии.
Быстрое выздоровление: перенесший операцию знаменитый гонщик Ф-1 возвращается на соревнования
Испанцу пришлось внезапно отказаться от участия в Гран-при Саудовской Аравии 9 марта, поскольку накануне ему предстояла экстренная операция по удалению аппендикса.
Операция прошла успешно и Ferrari подтвердила агентству Reuters, что Сайнс вернется в гонку Гран-при Формулы-1, запланированной на эту неделю.
«Карлос прибыл в Австралию два дня назад и чувствует себя хорошо. Мы думаем, что он также готов и к соревнованиям», — заявил представитель команды Ferrari.
Сайнс отлично начал сезон, финишировав третьим в гонке в Бахрейне. На предыдущем этапе его заменил Оливер Бирман, обычно выступающий в «Формуле-2», который на гонке в Саудовской Аравии финишировал на седьмом месте.