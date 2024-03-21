Чт, 21.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Оппозиция выражает вотум недоверия Михаилу Кылварту, все ждут решения социал-демократов

Микк Салу
, журналист
Copy
Михаил Кылварт.
Михаил Кылварт. Фото: Madis Veltman

Сегодня столичная оппозиция представит вотум недоверия Михаилу Кылварту. Социал-демократы еще не приняли окончательного решения стоит ли свергать мера Таллинна, но аккуратно намекнули на прекращение сотрудничества с центристами.

Вчера вечером состоялось заседание правления столичных социал-демократов, где обсуждался вотум недоверия Михаилу Кылварту и его управлению Таллинном. Зеленый свет по свержению Кылварта и формированию новой коалиции социал-демократы не дали, но и от идеи развалить городскую коалицию не отказывались.

На фоне этого Партия реформ, «Отечество» и «Ээсти 200» инициируют сегодня вотум недоверия мэру Таллинна Михаилу Кылварту. Вотум недоверия планируется выразить на сегодняшнем (четверг) заседании городского совета, голосование состоится на следующей неделе. Сегодняшнее заявление о недоверии, вероятно, еще не получит подписей от социал-демократов. Один из членов партии «Отечество» также говорит, что в каком-то смысле социал-демократы смотрят и на то, сколько подписей сможет получить столичная оппозиция (Партия реформ, «Отечество», «Ээсти 200») под вотумом недоверия.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх