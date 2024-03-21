Сегодня столичная оппозиция представит вотум недоверия Михаилу Кылварту. Социал-демократы еще не приняли окончательного решения стоит ли свергать мера Таллинна, но аккуратно намекнули на прекращение сотрудничества с центристами.
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Оппозиция выражает вотум недоверия Михаилу Кылварту, все ждут решения социал-демократов
Вчера вечером состоялось заседание правления столичных социал-демократов, где обсуждался вотум недоверия Михаилу Кылварту и его управлению Таллинном. Зеленый свет по свержению Кылварта и формированию новой коалиции социал-демократы не дали, но и от идеи развалить городскую коалицию не отказывались.