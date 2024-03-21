Премьер-министр Каллас примет участие во встрече лидеров ЕС

«Украина два года мужественно противостоит агрессии со стороны Российской Федерации. Но чтобы помочь России победить, мы должны мыслить нестандартно, действовать быстро и творчески, не исключая ни одного решения, - сказала премьер-министр. - На карту поставлено будущее архитектуры безопасности не только Украины, но также Европы и всего мира».

Кроме того, по словам премьер-министра, нужно и дальше заниматься вопросом направления доходов от замороженных российских активов в помощь Украине, потому что компенсировать ущерб должна в первую очередь сама страна-агрессор. «Следует продолжать расширять санкции, в первую очередь, ограничивая экспорт технологий в Россию и вводя более высокие импортные пошлины на российскую сельскохозяйственную продукцию», - сказала Каллас.

Премьер-министр подчеркнула важность укрепления оборонного потенциала Европейского союза. «Вместе нам нужно срочно обсудить, как Европейский инвестиционный банк мог бы направить инвестиции в оборонную промышленность. Нам также необходимо стимулировать частный капитал и серьезно рассмотреть вопрос о выпуске оборонных облигаций с целью повышения обороноспособности», - сказала Каллас.

Кроме того, лидеры обсудят пути урегулирования кризиса на Ближнем Востоке, вопросы расширения ЕС, миграции и смягчения сложной ситуации в сельскохозяйственном секторе.