Экономия для бизнеса? Государство ждет от компаний внедрения цифровых технологий

На днях министр экономики и инфотехнологий Тийт Риисало подписал постановление о финансировании карт цифровизации предприятий. По его словам, для экономики Эстонии важно, чтобы бизнес использовал в работе цифровые технологии, так как это повышает производительность и добавленную стоимость.

Однако, прежде чем приступать к реальной цифровизации и вложениям, предпринимателю важно иметь полное представление о своих возможностях, то есть о том, какие у него бизнес-процессы и какие технологические решения наиболее подходящи для их цифровизации. Эту информацию и дает карта цифровизации.