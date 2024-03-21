Каждая эстонская компания может получить до десяти тысяч евро на создание карты цифровизации собственного бизнеса. Всего на эти цели государство выделяет пять миллионов евро. Но есть один нюанс.
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Экономия для бизнеса? Государство ждет от компаний внедрения цифровых технологий
На днях министр экономики и инфотехнологий Тийт Риисало подписал постановление о финансировании карт цифровизации предприятий. По его словам, для экономики Эстонии важно, чтобы бизнес использовал в работе цифровые технологии, так как это повышает производительность и добавленную стоимость.