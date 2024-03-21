Чт, 21.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG
Для подписчиков

Экономия для бизнеса? Государство ждет от компаний внедрения цифровых технологий

Наталия Гребнева
, журналист
Copy
Роботы - одна из главных составляющих цифровизации любого бизнеса.
Роботы - одна из главных составляющих цифровизации любого бизнеса. Фото: freepik.com

Каждая эстонская компания может получить до десяти тысяч евро на создание карты цифровизации собственного бизнеса. Всего на эти цели государство выделяет пять миллионов евро. Но есть один нюанс.

На днях министр экономики и инфотехнологий Тийт Риисало подписал постановление о финансировании карт цифровизации предприятий. По его словам, для экономики Эстонии важно, чтобы бизнес использовал в работе цифровые технологии, так как это повышает производительность и добавленную стоимость.

Однако, прежде чем приступать к реальной цифровизации и вложениям, предпринимателю важно иметь полное представление о своих возможностях, то есть о том, какие у него бизнес-процессы и какие технологические решения наиболее подходящи для их цифровизации. Эту информацию и дает карта цифровизации.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх