Уже отказались от универсальной услуги? В пятницу биржевое электричество сильно подешевеет

Самой высокой - 105,02 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет в пятницу вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой -в ночь на субботу, с полуночи до 1 часу, когда она упадет до 46,58 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия в пятницу будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет на 33,9% дешевле и составит в среднем 47,06 евро за мегаватт-час.

Выше всего средняя биржевая стоимость электроэнергии поднимется в Польше, где она составит 83 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии - в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.