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Суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа в восемь раз

BNS
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Заправка Olerex. Снимок иллюстративный.
Заправка Olerex. Снимок иллюстративный. Фото: Madis Veltman

В среду Тартуский уездный суд аннулировал штраф, назначенный в конце минувшего года Департаментом окружающей среды крупнейшему в Эстонии продавцу топлива Olerex за нарушение обязательства по продаже биотоплива, и сократил сумму штрафа в восемь раз.

Суд решил, что вина предприятия невелика, отягчающие обстоятельства отсутствуют и в этой связи оправдана более низкая ставка штрафа. Поэтому суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа с восьми миллионов евро до одного.

По словам представляющего Olerex присяжного адвоката Оливера Няэса, предприятие тщательно ознакомится с содержанием решения суда, но, скорее всего, обжалует его, поскольку с учетом описанных в решении суда обстоятельств наказание остается непропорционально высоким и не соответствует пояснениям самого суда.

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