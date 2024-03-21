В среду Тартуский уездный суд аннулировал штраф, назначенный в конце минувшего года Департаментом окружающей среды крупнейшему в Эстонии продавцу топлива Olerex за нарушение обязательства по продаже биотоплива, и сократил сумму штрафа в восемь раз.
Суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа в восемь раз
Суд решил, что вина предприятия невелика, отягчающие обстоятельства отсутствуют и в этой связи оправдана более низкая ставка штрафа. Поэтому суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа с восьми миллионов евро до одного.
По словам представляющего Olerex присяжного адвоката Оливера Няэса, предприятие тщательно ознакомится с содержанием решения суда, но, скорее всего, обжалует его, поскольку с учетом описанных в решении суда обстоятельств наказание остается непропорционально высоким и не соответствует пояснениям самого суда.