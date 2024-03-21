Суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа в восемь раз

В среду Тартуский уездный суд аннулировал штраф, назначенный в конце минувшего года Департаментом окружающей среды крупнейшему в Эстонии продавцу топлива Olerex за нарушение обязательства по продаже биотоплива, и сократил сумму штрафа в восемь раз.