В мире рекордно низкий уровень рождаемости

Во всем мире коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину - ред.) упал с 4,84 в 1950 году до 2,23 в 2021 году и продолжит падать до 1,59 к 2100 году, согласно новому анализу Института показателей и оценки здоровья (IHME), проведенному на основе данных Института Вашингтонского университета .