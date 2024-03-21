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В мире рекордно низкий уровень рождаемости

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Младенцы. Иллюстративное фото.
Младенцы. Иллюстративное фото. Фото: BBC

Исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet, показывает, что во всем мире продолжает падать уровень рождаемости. До конца столетия положительных прогнозов не намечается.

Во всем мире коэффициент рождаемости (среднее число детей на одну женщину - ред.) упал с 4,84 в 1950 году до 2,23 в 2021 году и продолжит падать до 1,59 к 2100 году, согласно новому анализу Института показателей и оценки здоровья (IHME), проведенному на основе данных Института Вашингтонского университета .

Для поддержания стабильного населения странам необходим уровень рождаемости 2,1 ребенка на одну женщину. Когда уровень рождаемости падает ниже этого уровня, население начинает сокращаться.

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