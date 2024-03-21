Пять распространенных пиктограмм на упаковках бытовой химии, которые нужно знать каждому

Из всех пиктограмм Маре Одер выделяет пять распространенных пиктограмм об опасностях веществ, которые важно знать, чтобы избежать несчастных случаев и знать, какие меры первой помощи необходимы после контакта с этим веществом. Существуют и другие пиктограммы опасности и их полный список и описания можно найти на сайте Департамента здоровья.

Легковоспламеняющееся вещество. Фото: Mürgistusteabekeskus

Легковоспламеняющееся вещество.

При неправильном использовании вещество может легко воспламениться. Это может быть легковоспламеняющийся газ, аэрозоль, жидкость или твердое вещество. Это также может быть самореактивное, самонагревающееся, самовоспламеняющееся вещество или смесь. Примерами легковоспламеняющихся веществ являются аэрозольные средства против насекомых, ламповое масло, бензин и жидкость для снятия лака.

Вещество вызывает раздражение. Фото: Mürgistusteabekeskus

Вещество вызывает раздражение. Восклицательный знак предупреждает, что при проглатывании, вдыхании, попадании вещества на кожу или в глаза может возникнуть раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз или кожи.

Раздражающими веществами являются, например, средства защиты растений, удобрения, стиральные порошки и гели, средства для чистки туалетов и охлаждающие жидкости. При попадании на кожу или в глаза данное вещество необходимо смыть в течение 15 минут. Если в течение последующих часов жалобы не утихают или возникают выраженные признаки воспаления, в том числе сильная боль, отек, светобоязнь или слезотечение, следует обратиться к офтальмологу.

Фото: Mürgistusteabekeskus