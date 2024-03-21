Прежде чем использовать бытовую химию, стоит изучить пиктограмму с информацией об опасности вещества на обратной стороне упаковки. Многие химические продукты, такие как средства для чистки туалета, капсулы для стирки, средства от комаров или удобрения для цветов, имеют на упаковке пиктограмму об опасности.
Пять распространенных пиктограмм на упаковках бытовой химии, которые нужно знать каждому
«На упаковке химиката имеется пиктограмма, содержащая информацию об опасности содержимого. Запомнив ее значение, можно узнать, какие именно опасности могут быть связаны с применением того или иного химиката», - рассказала руководитель Информационного центра по вопросам отравлений Департамента здоровья Маре Одер.
По мнению Маре Одер, при использовании химикатов люди зачастую забывают, что нужно соблюдать правильные способы применения вещества и меры самозащиты, из-за чего при неосторожном обращении вещество может стать опасным для человека.
Почти сорок процентов всех звонков на инфолинию по вопросам отравлений 16662 связаны с неправильном использованием химических веществ. Каждый десятый случай отравления химикатами связан со средствами защиты растений и средствами для борьбы с грызунами и насекомыми: в общей сложности по инфолинии консультировали по этой теме почти 1450 раз.
Несчастные случаи с отравлениями часто происходят из-за непрочитанного руководства пользователя продукта и отсутствия защитных средств во время использования химиката. Также люди часто не знают значение пиктограмм на упаковках, что очень помогло бы оценить опасность химического вещества и на основании этого выбрать правильные меры первой помощи.
Пиктограммы легко заметить: это черные изображения на белом фоне в красной рамке. Раньше пиктограммы были на оранжевом фоне, поэтому такую маркировку до сих пор можно встретить на этикетках химических продуктов.
Маре Одер напоминает, что каждому человеку стоит выучить значения пиктограмм об опасности веществ. «Таким образом, человек сможет понять, как защитить себя от разных опасностей при использовании данного химического вещества и каков безопасный и правильный способ его использования», - сказала она.
Из всех пиктограмм Маре Одер выделяет пять распространенных пиктограмм об опасностях веществ, которые важно знать, чтобы избежать несчастных случаев и знать, какие меры первой помощи необходимы после контакта с этим веществом. Существуют и другие пиктограммы опасности и их полный список и описания можно найти на сайте Департамента здоровья.
Легковоспламеняющееся вещество.
При неправильном использовании вещество может легко воспламениться. Это может быть легковоспламеняющийся газ, аэрозоль, жидкость или твердое вещество. Это также может быть самореактивное, самонагревающееся, самовоспламеняющееся вещество или смесь. Примерами легковоспламеняющихся веществ являются аэрозольные средства против насекомых, ламповое масло, бензин и жидкость для снятия лака.
Вещество вызывает раздражение. Восклицательный знак предупреждает, что при проглатывании, вдыхании, попадании вещества на кожу или в глаза может возникнуть раздражение слизистых оболочек, дыхательных путей, глаз или кожи.
Раздражающими веществами являются, например, средства защиты растений, удобрения, стиральные порошки и гели, средства для чистки туалетов и охлаждающие жидкости. При попадании на кожу или в глаза данное вещество необходимо смыть в течение 15 минут. Если в течение последующих часов жалобы не утихают или возникают выраженные признаки воспаления, в том числе сильная боль, отек, светобоязнь или слезотечение, следует обратиться к офтальмологу.
Вещество вызывает коррозию. Если данное химическое вещество используется неправильно, оно может вызвать коррозию металла или кожи, а попадание в глаза может привести к очень серьезному повреждению глаз. При попадании такого вещества кожу или глаза необходимо промыть под проточной водой в течение получаса. Если вместо промывания предпринять поездку к врачу, то к тому времени, как вы доберетесь до него, велика вероятность того, что повреждение кожи или глаз уже произошло. Коррозионными веществами являются, например, некоторые средства защиты растений и минеральные удобрения, средства для очистки канализации, уксусная кислота, соляная кислота и аммиак. При работе с такими веществами очень важно использовать резиновые перчатки, маску и защитные очки.
Вещество опасно для окружающей среды. Знак опасности указан на упаковке многих средств защиты растений (различных удобрений и средств, используемых для ухода за садом) и средств борьбы с вредителями (борьба с насекомыми и грызунами). Эти продукты очень токсичны для водных организмов – при попадании химикатов в водоемы их обитатели погибнут.
Ядовитое вещество. Изображение черепа и скрещенных костей на этикетке опасности вовсе не редкость – некоторые средства защиты растений, а также биоциды и метанол могут быть очень токсичными или смертельно опасными. Вещества, отмеченные этим знаком, являются смертельно опасными или токсичными при проглатывании, контакте с кожей или вдыхании. При использовании данных химикатов необходимо строго соблюдать инструкцию по применению и носить средства защиты!
Как распознать отравление химикатом?
Симптомы химического отравления включают раздражение дыхательных путей, кожи или глаз. Если химическое вещество попадает в рот или его проглатывают, оно раздражает слизистую оболочку рта и может вызвать тошноту, рвоту, боль в животе и понос.
Во время использования химикатов, защищайте себя и окружающую среду!
Храните химикаты в оригинальной упаковке, не переливайте их в бутылку из-под лимонада, кружку или другую немаркированную емкость! Перелитое и немаркированное химическое вещество в другой емкости легко принять за еду или напиток.
Избегайте попадания химического вещества на кожу, в глаза и не вдыхайте пары химического вещества! При использовании химикатов надевайте защитные очки, маску и резиновые перчатки.
Храните химические вещества в недоступном для детей месте, в запертом шкафу, отдельно от медикаментов и пищевых продуктов!
Что делать, если произошел несчастный случай с химикатом?
При попадании химиката в рот или его проглатывании нужно прополоскать рот, при этом не вызывать рвоту и пить воду небольшими глотками!
При попадании химического вещества на кожу и вдыхании немедленно покиньте загрязненную химикатом зону! Здоровому человеку после случайного контакта с ядом достаточно промыть ранее загрязненную кожу водой с мылом, а также выйти на свежий воздух и отдохнуть.
При попадании химического вещества в глаза промойте их проточной водой не менее 15 минут, в случае попадания коррозионного вещества – 30 минут.
В случае несчастного случая с химическим веществом смело звоните на круглосуточную инфолинию по вопросам отравлений 16 662, чтобы прояснить опасность ситуации и получить точные инструкции по дальнейшим действиям!