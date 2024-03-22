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СЛЕПАЯ ДОБРОТА ⟩ На собачий приют в Пирита обрушилась лавина критики. В чем дело?

Сергей Светлов
, репортер-редактор
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Яэраку-теэ, где находится приют для собак HappyDogFamily.
Яэраку-теэ, где находится приют для собак HappyDogFamily. Фото: Sander Ilvest

В столичном районе Пирита возникла очень неприятная ситуация. По адресу Яэраку-теэ, 28, в частном жилом доме находится приют для собак, на который неоднократно поступали жалобы от местных жителей по поводу ненадлежащих условий содержания животных, лая и неприятного запаха. Владелица приюта все обвинения отрицает.

На сайте приюта указано, что это благотворительный проект, который создан для того, чтобы помочь бездомным собачкам найти свой новый настоящий дом.

Однако на приют часто поступают жалобы от местных жителей - в районную управу Пирита, в Муниципальную полицию, в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA).

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