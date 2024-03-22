В столичном районе Пирита возникла очень неприятная ситуация. По адресу Яэраку-теэ, 28, в частном жилом доме находится приют для собак, на который неоднократно поступали жалобы от местных жителей по поводу ненадлежащих условий содержания животных, лая и неприятного запаха. Владелица приюта все обвинения отрицает.
Для подписчиков
СЛЕПАЯ ДОБРОТА ⟩ На собачий приют в Пирита обрушилась лавина критики. В чем дело?
На сайте приюта указано, что это благотворительный проект, который создан для того, чтобы помочь бездомным собачкам найти свой новый настоящий дом.