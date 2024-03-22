СЛЕПАЯ ДОБРОТА ⟩ На собачий приют в Пирита обрушилась лавина критики. В чем дело?

На сайте приюта указано, что это благотворительный проект, который создан для того, чтобы помочь бездомным собачкам найти свой новый настоящий дом.

Однако на приют часто поступают жалобы от местных жителей - в районную управу Пирита, в Муниципальную полицию, в Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства, а также в Сельскохозяйственный и продовольственный департамент (PTA).