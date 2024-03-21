Конфликт, возникший между учениками Валгаской основной школы, вылился в насилие: юноша и девочка напали на ученицу седьмого класса, дергая ее за волосы и прыгая ей на спину. Молодого человека задержала полиция.
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В среду в социальных сетях появились видеозаписи инцидента с применением насилия в одной из Валгаских школ. На одном из видео юноша бьет одноклассницу по спине, на другом - прыгает на нее двумя ногами, а другие ученики снимают это на видео. Также жертву за волосы таскала и одноклассница. За кадром в это время говорили: «Сильнее нельзя, что ли?», после чего девочка дергает одноклассницу с такой силой, что та падает.