В среду в социальных сетях появились видеозаписи инцидента с применением насилия в одной из Валгаских школ. На одном из видео юноша бьет одноклассницу по спине, на другом - прыгает на нее двумя ногами, а другие ученики снимают это на видео. Также жертву за волосы таскала и одноклассница. За кадром в это время говорили: «Сильнее нельзя, что ли?», после чего девочка дергает одноклассницу с такой силой, что та падает.