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Обидчик задержан: словесная перепалка, возникшая между учениками, привела к жестокому насилию (1)

Тийт Лойм
, репортер
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Школьный класс. Иллюстративное фото.
Школьный класс. Иллюстративное фото. Фото: Mailiis Ollino

Конфликт, возникший между учениками Валгаской основной школы, вылился в насилие: юноша и девочка напали на ученицу седьмого класса, дергая ее за волосы и прыгая ей на спину. Молодого человека задержала полиция.

В среду в социальных сетях появились видеозаписи инцидента с применением насилия в одной из Валгаских школ. На одном из видео юноша бьет одноклассницу по спине, на другом - прыгает на нее двумя ногами, а другие ученики снимают это на видео. Также жертву за волосы таскала и одноклассница. За кадром в это время говорили: «Сильнее нельзя, что ли?», после чего девочка дергает одноклассницу с такой силой, что та падает.

По данным Lõuna-Eesti Postimees, инцидент начался с ссоры между двумя девочками. Жертва учится в седьмом, нападавший юноша - в восьмом, а нападавшая девочка - в шестом классе.

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