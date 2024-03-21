Облако от извержения вулкана в Исландии достигнет Эстонии

17 марта на полуострове Рейкьянес в Исландии произошло извержение вулкана. Это было крупнейшее из четырех извержений, зарегистрированных в регионе с декабря. Служба мониторинга атмосферы «Copernicus» (CAMS) отследила облако диоксида серы (SO2), направляющееся в сторону Европы.

Прогноз состава атмосферы CAMS основан на данных спутниковых наблюдений и включает информацию о количестве SO2 в атмосфере. Прогноз для Исландии после извержения показывает, что облако с повышенным содержанием SO2 до десяти единиц Добсона движется из Северной Атлантики через Ирландию и Великобританию, прибывает в Скандинавию в четверг и движется через Балтийское море. В пятницу облако достигнет стран Балтии, Польши и северо-востока России.

По словам старшего научного сотрудника CAMS Марка Паррингтона, предыдущие извержения не выделяли достаточного количества SO2, чтобы его можно было наблюдать в наших системах. «На этот раз количество SO2 ясно видно в данных наблюдений, и мы будем внимательно наблюдать за облаком, пока оно путешествует по Северной Европе, хотя мы не ожидаем какого-либо воздействия на качество воздуха или климат», - сказал Паррингтон.

По словам Лоренса Руи, директора CAMS, извержения вулканов и выбросы большого количества соединений серы могут повлиять не только на региональное качество воздуха, но и на глобальные процессы, такие как количество озона в стратосфере. «Однако последствия извержения исландского вулкана для атмосферы не столь серьезны, но мы все равно считаем важным следить за ситуацией», - сказала Руи.

Прогноз CAMS предсказывает траекторию облаков SO2 в течение следующих пяти дней на основе Интегрированной системы прогнозирования Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF). Прогноз обновляется каждые 12 часов. ECMWF реализует услугу CAMS от имени Европейского Союза. Прогнозы CAMS показывают наличие газообразного SO2 в атмосфере, но не предоставляют информации о вулканическом пепле, за который отвечает Консультативный центр по вулканическому пеплу (VAAC).