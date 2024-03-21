«Решение окружного суда по делу Porto Franco ясно указывает на сопричастность Михаила Кылварта к этому коррупционному случаю. Ни политической партии, осужденной за торговлю влиянием, ни ее лидеру не может быть места в управлении столицей», - заявил председатель фракции Партии реформ Пяртель-Петер Пере.

По мнению председателя фракции «Отечество» Карла Сандера Казе, решение окружного суда ясно показывает, что продолжение уществования сегодняшней коалиции в Таллинне невозможно.

«У социал-демократов есть возможность добиться этих перемен. Нет причин, по которым нужно оставлять "черный ход" открытым и поддерживать городскую управу во главе с Кылвартом. Альтернатива есть. Коалиция, которая ценит эстонский язык и честное управление городом возможна. Эту возможность нельзя упускать!» - сказал Казе.

«В столице Эстонии должна быть нулевая терпимость к коррупции, и поэтому мы считаем абсолютно неприемлемым, что в Таллиннской горуправе продолжает занимать место наказанная за преступления Центристская партия», - сказал председатель фракции «Ээсти 200» Йоэль Йессе.

«Мы - оппозиционная партия и не поддерживаем действующую городскую власть. Нам не нравится, что и как делается, мы, конечно, хотим, чтобы власть сменилась», - заявил председатель фракции Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) Март Каллас.

Помимо членов фракций Партии реформ, «Отечество», «Ээсти 200» и EKRE вотум недоверия подписали Игорь Грязин от Центристской партии и не входящие ни в какие фракции Тынис Мёлдер и Таави Аас.