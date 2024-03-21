Рынок электроэнергии стран Балтии может быть объединен в 2027 году

«Законодательные акты Евросоюза предусматривают возможность объединения общих торговых зон. В них также четко предусмотрены сроки принятия решений - от самого принятия решения между тремя странами Балтии о том, что рынки должны быть подключены не позднее, чем в течение полутора лет», - заявил Поцюс в четверг в Вильнюсе на экономическом форуме «Литовский Давос».

«Если бы мы планировали или представляли, что после синхронизации мы действительно сможем принять решение, что мы движемся к объединению рынков, то реальным результатом мог бы стать 2027 год, когда наш общий рынок уже мог бы функционировать», - добавил глава рыночного регулятора.

В феврале председатель ГСОЭ сообщил BNS, что соединение зон торговли электроэнергией трех стран возможно только после того, как системы начнут работать синхронно с Европой в феврале 2025 года, но необходимые действия можно начать, не дожидаясь этой даты.

По его словам, сейчас есть три торговые зоны в Латвии, Литве, Эстонии, они достаточно малы и не представляют интереса для участников рынка с Запада, а если бы они были объединены, объемы торговли увеличились бы, появилось бы больше игроков на рынке и это оказало бы положительное влияние на цены.