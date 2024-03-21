Суд отказал Людмиле Навальной в иске к колонии, где умер ее сын, о ненадлежащем оказании ему медицинской помощи. В ответе говорится, что истцом может быть только сам Алексей Навальный, а права его матери не нарушены.
Суд отклонил иск матери Навального к колонии на Ямале
Фрагмент скана письма из суда, в котором говорится, что в иске Людмилы Навальной «не указано, какие ее права, свободы и законные интересы» нарушены ответчиками, опубликовал в Telegram соратник Навального Иван Жданов. «При таких обстоятельствах производство по административному делу подлежит прекращению», - указывается в ответе.
«Алексей много раз подавал иски о неоказании медицинской помощи к колониям. В исках отказывали, - напомнил Жданов. - Теперь его убили, в иске отказывают его родным с издевательскими формулировками».
В начале марта Ковровский городской суд прекратил дела против колонии в поселке Мелехово Владимирской области по искам отбывавшего там наказание Алексея Навального в связи с его смертью.