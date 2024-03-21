Маргус Цахкна: Эстония продолжит неизменно поддерживать украинцев

По словам Цахкна, известно, что Украине необходимо оружие и боеприпасы, чтобы добиться успеха на поле боя. «Именно поэтому я очень рад, что последний пакет помощи Эстонии в размере 20 млн евро обеспечит Украину необходимым оборудованием для сопротивления агрессору. Эстония будет и впредь непоколебимо поддерживать Украину, и, помимо военной помощи, мы будем прилагать дипломатические усилия для поощрения наших союзников и партнеров для увеличения помощи Украине», - подтвердил Цахкна.

«Вместе мы сможем доказать, что свободный мир поддерживает Украину и помогает дать отпор неспровоцированной и жестокой агрессии», - добавил министр иностранных дел.

Министр обороны Ханно Певкур, находящийся с визитом в Украине, проинформировал министра обороны Украины Рустема Умерова о новом пакете помощи Эстонии, который включает в себя, среди прочего, крайне необходимые артиллерийские снаряды и другую необходимую помощь на общую сумму 20 миллионов евро.

Последний пакет помощи включает 155-миллиметровые снаряды, что является дополнительным вкладом Эстонии в инициативу Европейского союза по отправке в Украину одного миллиона снарядов. Вклад Эстонии частично финансируется Данией. Точные количества не разглашаются по соображениям безопасности.

«В пакет также входят, например, безоткатные противотанковые орудия, взрывчатые материалы, различные снаряды, противогазы, снайперское снаряжение, боеприпасы меньшего калибра и другие. Мы составили пакет помощи таким образом, чтобы Украина получила от него максимальную пользу, при этом не пострадала бы боеготовность Сил обороны Эстонии», - заявил министр обороны Ханно Певкур.

«Обзор поля боя, полученный от министра обороны Умерова, подтвердил необходимость нашего пакета, но также четко указал на то, что Украине нужны боеприпасы, все виды элементов ПВО, а также технические запасные части и средства радиоэлектронной борьбы перед летом», - сказал Певкур.

Эстония уже прежде направила, например, ракеты противотанкового ракетного комплекса Javelin, гаубицы, артиллерию, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, полевые госпитали, в том числе в сотрудничестве с Германией.