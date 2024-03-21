Департамент окружающей среды о штрафе Olerex: нарушение правил стоит дорого

«Миллион евро, вероятно, является самым большим штрафом за правонарушение в истории Эстонии, и это ярко демонстрирует серьезность нарушения», - сказал он.

«Нарушение установленных для защиты окружающей среды правил должно стоить дорого. Суд согласился с решением Департамента окружающей среды о штрафе компании за нарушение Закона об атмосфере и назначил штраф, который составляет примерно одну шестую от годовой прибыли Olerex», - сказал Аварсалу.

Аварсалу добавил, что, помимо миллионного штрафа, компания уже заплатила 12 000 евро за предыдущее нарушение. «Самое серьезное дело - уголовное дело за предоставление ложных сведений - еще находится на рассмотрении», - отметил он.

В среду, 20 марта, Тартуский уездный суд аннулировал штраф, назначенный в конце минувшего года Департаментом окружающей среды крупнейшему в Эстонии продавцу топлива Olerex за нарушение обязательства по продаже биотоплива, и сократил сумму штрафа в восемь раз.

Почему штраф был снижен?

Суд решил, что вина предприятия невелика, отягчающие обстоятельства отсутствуют, и в этой связи оправдана более низкая ставка штрафа. Поэтому суд сократил сумму назначенного Olerex штрафа с восьми миллионов евро до одного.

По словам представляющего Olerex присяжного адвоката Оливера Няэса, предприятие тщательно ознакомится с содержанием решения суда, но, скорее всего, обжалует его, поскольку с учетом описанных в решении суда обстоятельств наказание остается непропорционально высоким и не соответствует пояснениям самого суда.