ПЯРТЕЛЬ-ПЕЭТЕР ПЕРЕ ⟩ Кылварт не может оставаться мэром Таллинна – он был замешан в деле Porto Franco

Тогда Кылварт был мэром, сейчас же он в том числе является и председателем Центристской партии. На следующий день после того, как дело Porto Franco стало достоянием общественности, Юри Ратас подал в отставку с поста премьер-министра.

Окружной суд установил, что соглашение о торговле влиянием было доказано. Также, по мнению окружного суда, доказательства ясно показывают, что Михаил Корб в силу своего положения, то есть будучи генеральным секретарем Центристской партии, имел влияние на мэра Таллинна Михаила Кылварта.

«Хотя урегулирование ценового спора заняло много времени, с момента вмешательства Михаила Кылварта оно произошло быстро», - дословно говорится в решении.

Дело серьезное, с какой стороны ни посмотри. Дела в политике должны и быть в порядке, и выглядеть таковыми для общественности. На данный момент нет ни того, ни другого. На горизонте маячит третье возможное уголовное наказание для Центристской партии.

Окончательное решение по этому юридическому вопросу будет принимать Государственный суд. Мы не знаем, какое решение он примет, и будет ли он вообще его рассматривать. Было бы правильнее, если бы мэр и председатель Центристской партии подал в отставку.

Каждый человек имеет право на суждение по вопросу государственной власти. Какой мы хотим видеть столицу Эстонской Республики? Кто и как должен ею управлять? По-европейски или по-византийски, спросил недавно Игорь Грязин. Мы задаем тот же вопрос. Хотим ли мы прозападный и европейский город, где нет толерантности к коррупции и все делается прозрачно? Или будем сидеть сложа руки, пока город будет управляться в соответствии с практикой наших восточных соседей, коррумпированной и непрозрачной?

Мы собрали голоса. Таллиннские оппозиционные партии совместно инициировали вотум недоверия, собрав 37 подписей. Социал-демократам, однако, не подходят голоса EKRE. Если исключить их, то у нас останется 31 голос. Отсутствуют девять из сорока голосов. Это часть фракции социал-демократов. Теперь свергнуть Кылварта и разгромить Центристскую партию предстоит лишь соцдемам.