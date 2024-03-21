Народу собралось немного, а если точнее - очень мало. Поддержать митинг собралось около двадцати человек, но Милан не расстроился. По его словам - главное, чтобы люди, которым не нравятся действия правящей фракции, могли выйти, что-либо сказать и увидеть, что у них есть единомышленники.

«Нужно, чтобы все, что происходит в горсобрании, было более прозрачно. Чтобы заседания советов проводилось с онлайн трансляцией, чтобы люди могли наблюдать за депутатами, а депутаты начали следить за тем, что они говорят», - рассказал молодой гимназист.

«Вместо того, чтобы разбираться с реальными проблемами, правящая фракция отправляет людей в отставку. Много лицемерия с их стороны», - пояснил Скуби свое недовольство фракцией Narva.

Сам Милан - скорее, исключение среди местной молодежи: по его словам, большинство сверстников держат нейтралитет и планируют уехать из города. «Они думают, что доучатся и поедут в Тарту или в Таллинн, а судьба Нарвы их не интересует. Я тоже собираюсь уехать на время учебы, но потом хочу вернуться», - сказал Милан, добавив, что не считает возвращение в Нарву чем-то зазорным, ведь это его родной город, и он его любит.

Милан уверен, что даже если сегодня на Ратушной площади собралось совсем мало народу, такие волеизъявления граждан невероятно важны для развития города.

«Развитие самой культуры протестов тут просто необходимо, ведь Нарва, в частности, и Эстония вообще - это постсоветские город и государство. Довольно долго это все табуировалось, но если мы будем развивать культуру протеста, может, и депутаты начнут нас слушать», - сказал Скуби.

На митинге присутствовал также нарвский активист Владимир Каштан, который заявил, что ему тоже не нравятся действия правящей фракции. «Не хочу, чтобы Нарва была быдлоградом», - сказал Каштан.

По словам лидера фракции Narva Алексея Евграфова, хорошо, что молодой человек проявил инициативу и интересуется происходящим в городе. «Я сказал, что если Милан хочет о чем-то поговорить, то мои контакты доступны, он всегда может написать и мы можем встретиться», - сказал Евграфов, добавив, что всегда позитивно относится к культурному выражению какого-либо мнения, даже если оно не совпадает с его собственным.