«Новости в 7» за 21 марта: что делать с дефицитом бюджета в миллиард евро, репортаж из украинского Херсона, премьера «Детективной комедии» в Русском театре и готовим вместе шикарное тирамису

Сегодня в выпуске:

- В бюджете не хватает почти миллиарда евро, коалиция ведет ожесточенные споры по поиску новых доходов и сокращения расходов. О чем еще говорили на еженедельной пресс-конференции правительства - в нашем материале

- Это важно: новый пакет эстонской военной помощи Украине; жителю Таллинна грозит тюрьма за осквернение гимна республики; Украина получит доходы от замороженных в Европе активов РФ

- Продолжаем серию репортажей из Украины. На этот раз наш специальный корреспондент отправился в город Херсон, жители которого провели в российской оккупации почти год.

- «Детективная комедия, или несчастный случай» - новая постановка в Русском театре о коррупции и власти. Которая отражает, что смех и искусство - самое мощное оружие против абсурда и произвола. Прогон спектакля накануне премьеры посетила и наш корреспондент

- Это интересно: жители Эстонии не готовы переплачивать за чистые продукты; под домом у жителя Киргизии нашли туннель в Узбекистан; в китайских столовых появились кассы с искусственным интеллектом

- 21 марта в мире отмечается день самого нежнейшего и изысканного угощения – тирамису. Итальянцы говорят: когда у вас плохое настроение, вам нужно попробовать этот десерт, и настроение сразу улучшается. Лиана Турпакова разбиралась в тонкостях приготовления тирамису и поняла, что вам не потребуется сверхъестественных кулинарных умений и навыков: только умелые ручки.

Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 21 марта.