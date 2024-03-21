На конец прошлого года в суде ЕС на рассмотрении было более 30 дел с участием Эстонии

В 2023 году Эстония представила суду ЕС 32 мнения по различным вопросам, и в конце прошлого года в суде ЕС с участием Эстонии на рассмотрении были 33 дела.

Вице-канцлер МИД Эрки Кодар подчеркнул, что важен не объем участия в разбирательстве, а тот факт, что Эстония представила суду ЕС свое мнение по вопросам, по которым решение суда может привести к серьезным последствиям или необходимости изменения правовых актов Эстонии.

Кодар сообщил, что наиболее важные дела в зоне ответственности МИД судебные дела касаются санкций и их дальнейшего действия. «Наше желание - продолжать повышать цену агрессии для России и людей, причастных к агрессии», - сказал Кодар.

Эстония участвует в восьми текущих судебных процессах, касающихся санкций, введенных против России. Например, Эстония участвует в судебных процессах, касающихся запрета на передачу и распространение российской пропаганды, оказания юридической помощи российскому правительству и учрежденным там юридическим лицам, причастных к EuroChem Group лиц из российского правительстваа, а также возможности внесения в список ограничительных мер членов семьей ведущих предпринимателей России.

В 2023 году против Эстонии было возбуждено 20 новых дел о нарушениях. Всего на конец прошлого года находилось в производстве 35 дел о нарушениях, из которых 15 связаны с несвоевременным внедрением директив, а 25 - с неправильным внедрением.

МИД представляет Эстонию в Европейском суде и в делах о нарушениях, инициированных Европейской комиссией.