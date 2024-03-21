В прошлом году в Palmse Metall работали 39 человек. Сейчас количество сотрудников сократилось до 31: из-за резкого снижения количества заказов в конце февраля и начале марта руководству пришлось сократить восемь человек.
Для подписчиков
«Кризис 2008 года был ничтожным по сравнению с тем, что мы имеем сейчас»: фирме пришлось сократить одну пятую часть штата
Одним из уволенных - Тийт Пальм, менеджер по продажам Palmse Metall. «Я проработал в этой компании более десяти лет, но меня больше нет в списке сотрудников. Я в числе сокращенных», - лаконично заявил Пальм и предложил адресовать вопросы члену правления компании Янару Калде.