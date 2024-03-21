«Кризис 2008 года был ничтожным по сравнению с тем, что мы имеем сейчас»: фирме пришлось сократить одну пятую часть штата

Одним из уволенных - Тийт Пальм, менеджер по продажам Palmse Metall. «Я проработал в этой компании более десяти лет, но меня больше нет в списке сотрудников. Я в числе сокращенных», - лаконично заявил Пальм и предложил адресовать вопросы члену правления компании Янару Калде.