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«Кризис 2008 года был ничтожным по сравнению с тем, что мы имеем сейчас»: фирме пришлось сократить одну пятую часть штата

Андрес Тохвер
, журналист
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Palmse Metall производит прицепы для сельскохозяйственных тракторов.
Palmse Metall производит прицепы для сельскохозяйственных тракторов. Фото: Marianne Loorents

В прошлом году в Palmse Metall работали 39 человек. Сейчас количество сотрудников сократилось до 31: из-за резкого снижения количества заказов в конце февраля и начале марта руководству пришлось сократить восемь человек.

Одним из уволенных - Тийт Пальм, менеджер по продажам Palmse Metall. «Я проработал в этой компании более десяти лет, но меня больше нет в списке сотрудников. Я в числе сокращенных», - лаконично заявил Пальм и предложил адресовать вопросы члену правления компании Янару Калде.

«Это связано с общей экономической ситуацией и падением спроса. Объемы заказов снизились. В этом году объем заказов, вероятно, на 20-30 процентов меньше, чем в прошлом», - сказал Калда.

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