Глава пищевого союза: мы в плену наценок торговых сетей и дискриминирующих налогов

В результате потребители стали меньше покупать. Объемы производства продуктов питания падают, причем во всех секторах. В цифрах – это 8–10%. Эстонские продукты питания исчезают с прилавков. Мы потеряли экспортные договоры.

– И в этот момент пищевой сектор пообещали обложить новым налогом – на сахар. Когда это станет реальностью? Как налог повлияет на потребителей и производителей?

– Лично я надеюсь, что столь дискриминирующего налога в Эстонии все же не будет. Заявления министра здравоохранения о том, что налог поможет бороться с лишним весом – это вранье. Нет никаких доказательств того, что он эффективен в борьбе с ожирением. Мы проанализировали отчет и более ста разных исследований, и нигде не установлено подобной связи. Даже ВОЗ признал, что нет прямой зависимости между налогом на сахар и здоровьем людей. Он не способствует снижению веса и предотвращению ожирения.

Этот налог вводится лишь для того, что снова залезть в карман населения. Не надо врать, что это забота о нашем здоровье!

Уму непостижимо, что этим занимаются социал-демократы (министр здравоохранения Рийна Сиккут – прим.ред.). Им ведь хорошо известно, что народ беднеет, а цены продолжат расти. Наверняка, упадут продажи напитков, на которые будет введен сахарный налог. Кроме того, люди быстро найдут сладкие альтернативы, и суточный объем полученных калорий все равно не уменьшится.