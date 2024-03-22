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Глава пищевого союза: мы в плену наценок торговых сетей и дискриминирующих налогов

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Наценки на продукты превышают 50%
  • Эстонские продукты исчезают с прилавков
  • Объемы производства упали на 8–10%

Цены на продукты питания взвинчены, и к ним вскоре может добавиться новый так называемый сахарный налог. Что изменится для потребителей и производителей? Можно ли бороться с заоблачными наценками торговых сетей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп

Выдержки из беседы:

– Вы пришли в студию не с пустыми руками – перед нами часть образцов лучшей эстонской продукции: растительные сырки, овсяные блинчики без пшеничной муки, кефирный напиток в карманной упаковке (см. фото). Можно ли с такой продукцией выживать и конкурировать на рынке?

– Трудно, конечно, конкурировать. После победы на конкурсе производители продукции получают минуту славы, и это хороший аргумент для продажи...

– Но самый важный аргумент – конечная цена на продукты питания. Что же у нас происходит с ценами?

– С ценами на продукты питания в Эстонии далеко не все хорошо. И хотя в минувшем году производители почти не повышали цены на свою продукцию, конечная ее стоимость постоянно росла.

Наценки торговых сетей на продукты питания стали очень большими. Если раньше наценка составляла в среднем 40%, то теперь уже 50% и больше.

– Есть ли выход из этого сетевого плена? Возможно ли обязать торговые сети указывать величину наценки?

– Один из принципов ЕС – свободная торговля. И если вводить подобное требование, то делать это нужно сразу во всех странах. То есть, нужна евродиректива. Сейчас нет ни малейшей возможности диктовать торговым сетям величину наценки.

Еще одна проблема – повышение цен под шумок роста налога с оборота. Некоторые торговые сети начали накручивать цены уже с конца сентября, и 1 января накинули еще пару процентов.

В результате потребители стали меньше покупать. Объемы производства продуктов питания падают, причем во всех секторах. В цифрах – это 8–10%. Эстонские продукты питания исчезают с прилавков. Мы потеряли экспортные договоры.

– И в этот момент пищевой сектор пообещали обложить новым налогом – на сахар. Когда это станет реальностью? Как налог повлияет на потребителей и производителей?

– Лично я надеюсь, что столь дискриминирующего налога в Эстонии все же не будет. Заявления министра здравоохранения о том, что налог поможет бороться с лишним весом – это вранье. Нет никаких доказательств того, что он эффективен в борьбе с ожирением. Мы проанализировали отчет и более ста разных исследований, и нигде не установлено подобной связи. Даже ВОЗ признал, что нет прямой зависимости между налогом на сахар и здоровьем людей. Он не способствует снижению веса и предотвращению ожирения.

Этот налог вводится лишь для того, что снова залезть в карман населения. Не надо врать, что это забота о нашем здоровье!

Уму непостижимо, что этим занимаются социал-демократы (министр здравоохранения Рийна Сиккутприм.ред.). Им ведь хорошо известно, что народ беднеет, а цены продолжат расти. Наверняка, упадут продажи напитков, на которые будет введен сахарный налог. Кроме того, люди быстро найдут сладкие альтернативы, и суточный объем полученных калорий все равно не уменьшится.

Много говорится о том, что налог должен мотивировать производителей снижать содержание сахара в своей продукции. И здесь политики лукавят! Уже пять лет назад, по окончании предыдущей сахарной войны, производители напитков добровольно обязались выполнить задачу. ЕС рекомендовал снизить к 2025 году объем сахара в напитках на 15%. Так вот эстонские производители напитков уже перевыполнили эту цель.

Сейчас говорят о налоге на лимонад. Согласна, что лимонада надо пить меньше, во всем нужна мера. Но нужно понимать, что лимонад – это только треть объема напитков, которым грозит сахарный налог. Еще треть – энергетики, кофейные напитки и т.д. Оставшаяся треть – соки и нектары (сокосодержащие напитки), в которых объем натурального сока довольно высок.

Пока не планируется облагать налогом молочные продукты и натуральные соки.

– Европейские фермеры бастуют уже три месяца. Есть ли подобные проблемы у эстонских селян?

– За последние четыре года один кризис погонял другим. И мы знаем, откуда придет следующий – его обусловит зеленый поворот. По сути, это будет означать строжайшие правила игры и прыжок из одного мира в другой.

В Эстонии ситуация отличается от других стран ЕС. Наши фермеры используют крайне мало средств для защиты растений, но всех стригут под одну гребенку. Нужно бы применять разные подходы к странам.

Производителей пищевых продуктов ждет еще не один удар. Это не только налог на сахар. Нам еще аукнется реформа вывоза мусора, налог на упаковку и пластик. Кроме того, увеличится стоимость вывоза мусора, воды и канализации. Последние могут подорожать в четыре-пять раз. Все эти затраты влияют на наш на сектор и в конечном итоге на кошелек потребителя.

– Что нужно сделать, чтобы эстонскому фермеру стало легче?

– У нас простая просьба к правительству. Пожалуйста, не увеличивайте затраты для нашего сектора! Иначе мясные и другие предприятия продолжат закрываться. Только вот никого это уже не волнует.

Нельзя наказывать эстонский народ и эстонские предприятия дополнительными налогами! Это безответственно и цинично.

Мы будет бороться со всеми глупостями, которые душат сектор пищевой промышленности. И похоже, что проблемы населения политиков не интересуют. Есть две Эстонии: одна на Тоомпеа, другая – за пределами Таллинна и Харьюмаа. Время покажет, как мы сможем пережить этот непростой период.

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain
Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain Фото: Madis Veltman
  • Минувший год был сложным и для потребителей, и для производителей, а вот торговые сети не остались в накладе. Можно ли снизить цены?
  • Не обязать ли магазины указывать величину наценки?
  • Когда будет введен сахарный налог?
  • Насколько новый налог подстегнет цены?
  • Поможет ли это в борьбе с ожирением?
  • Европейские фермеры бастуют. Каковы настроения среди эстонских селян?
  • Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки. Эстонскому фермеру станет легче?
  • Как избежать банкротств мелких и средних хозяйств?
  • Есть ли признаки улучшения ситуации в пищевой отрасли?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain 

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