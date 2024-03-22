Пт, 22.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Согласие
EST
ENG

КРУГОМ ВРАНЬЕ ⟩ Глава пищевого союза: мы в плену наценок торговых сетей и дискриминирующих налогов

Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Copy
  • Наценки на продукты превышают 50%
  • Эстонские продукты исчезают с прилавков
  • Объемы производства упали на 8–10%

Цены на продукты питания взвинчены, и к ним может вскоре добавиться новый сахарный налог. Что изменится для потребителей и производителей? Можно ли бороться с заоблачными наценками торговых сетей?

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп

Выдержки из беседы:

– Вы пришли в студию не с пустыми руками – перед нами часть образцов лучшей эстонской продукции: растительные сырки, овсяные блинчики без содержания пшеничной муки, кефирный напиток в карманной упаковке (см.фото). Можно ли с такой продукцией выживать и конкурировать на рынке?

– Трудно, конечно, конкурировать. После победы на конкурсе производители продукции получают минуту славы, и это хороший аргумент для продажи...

– Но самый важный аргумент – конечная цена на продукты питания. Что же у нас происходит с ценами?

– С ценами на продукты питания в Эстонии далеко не все хорошо. И хотя в минувшем году производители почти не повышали цены на свою продукцию, конечная стоимость продуктов питания постоянно росла.

Наценки торговых сетей на продукты питания стали очень большими. Если раньше наценка составляла в среднем 40%, то теперь уже 50% и больше.

– Есть ли выход из этого сетевого плена? Реально ли обязать торговые сети указывать величину наценки?

– Один из принципов ЕС – свободная торговля. И если вводить подобное требование, то делать это нужно сразу во всех странах. То есть, нужна евродиректива. Сейчас нет ни малейшей возможности диктовать торговым сетям величину наценки.

Еще одна проблема – повышение цен под шумок роста налога с оборота. Некоторые торговые сети начали накручивать цены уже с конца сентября, и 1 января набросили еще пару процентов.

В результате потребители стали меньше покупать. Объемы производства продуктов питания падают, причем во всех секторах. В цифрах – это 8–10%.

Эстонские продукты питания исчезают с прилавков. Мы потеряли экспортные договоры.

– И в этот момент пищевой сектор пообещали обложить новым налогом – на сахар. Когда это станет реальностью? Как налог повлияет на потребителей и производителей?

– Лично я надеюсь, что столь дискриминирующего налога в Эстонии все же не будет.

Заявления министра здравоохранения о том, что налог поможет бороться с лишним весом – это вранье. Нет никаких доказательств того, что он эффективен в борьбе с ожирением. Мы проанализировали рапорт и более ста разных исследований, и нигде не установлено подобной связи. Даже ВОЗ признал, что нет прямой зависимости между налогом на сахар и здоровьем людей. Он не способствует снижению веса и предотвращению ожирения.

Данный налог вводится лишь для того, что снова залезть в карман населения. Не надо врать, что это забота о нашем здоровье!

Подробнее в повторе! 

Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain
Студия Postimees: сахарный налог цены не поднимет? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain Фото: Madis Veltman
  • Минувший год был сложным и для потребителей, и для производителей, а вот торговые сети не остались в накладе. Можно ли снизить цены?
  • Не обязать ли магазины указывать величину наценки?
  • Когда будет введен сахарный налог?
  • Насколько новый налог подстегнет цены?
  • Поможет ли это в борьбе с ожирением?
  • Европейские фермеры бастуют. Каковы настроения среди эстонских селян?
  • Еврокомиссия готова пойти на некоторые уступки. Эстонскому фермеру станет легче?
  • Как избежать банкротств мелких и средних хозяйств?
  • Есть ли признаки улучшения ситуации в пищевой отрасли?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Marc Cain 

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх