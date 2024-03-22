КРУГОМ ВРАНЬЕ ⟩ Глава пищевого союза: мы в плену наценок торговых сетей и дискриминирующих налогов

На вопросы Rus.Postimees ответила в прямом эфире глава Союза пищевой промышленности Эстонии Сирье Потисепп.

Выдержки из беседы:

– Вы пришли в студию не с пустыми руками – перед нами часть образцов лучшей эстонской продукции: растительные сырки, овсяные блинчики без содержания пшеничной муки, кефирный напиток в карманной упаковке (см.фото). Можно ли с такой продукцией выживать и конкурировать на рынке?

– Трудно, конечно, конкурировать. После победы на конкурсе производители продукции получают минуту славы, и это хороший аргумент для продажи...

– Но самый важный аргумент – конечная цена на продукты питания. Что же у нас происходит с ценами?

– С ценами на продукты питания в Эстонии далеко не все хорошо. И хотя в минувшем году производители почти не повышали цены на свою продукцию, конечная стоимость продуктов питания постоянно росла.

Наценки торговых сетей на продукты питания стали очень большими. Если раньше наценка составляла в среднем 40%, то теперь уже 50% и больше.

– Есть ли выход из этого сетевого плена? Реально ли обязать торговые сети указывать величину наценки?

– Один из принципов ЕС – свободная торговля. И если вводить подобное требование, то делать это нужно сразу во всех странах. То есть, нужна евродиректива. Сейчас нет ни малейшей возможности диктовать торговым сетям величину наценки.